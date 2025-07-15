697 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 25% خلال النصف الأول



الشارقة (الاتحاد)

حقّق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 697.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بمبلغ 558.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 113.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6.4% ليصل إلى نحو 1.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.1 مليار درهم مقابل 1.0 مليار درهم في العام السابق.

ويواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 53.5% لتصل إلى 276.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ179.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024.

وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 133.5 مليون درهم، أو ما نسبته 13.0%، مقارنة بـ1.0 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 405.4 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بـ346.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.

وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات، فقد ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصّصات الانخفاض في القيمة إلى 757.2 مليون درهم، مقارنة بـ682.1 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 11.0%.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ وقدره 5.5 مليار درهم أي ما يعادل 6.9% ليصل إلى 84.7 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.7 مليار درهم مقارنة بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 81.5% مقارنة بـ73.6% من نهاية العام السابق.

كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 21.1% من إجمالي الأصول حيث بلغت 17.8 مليار درهم، مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.