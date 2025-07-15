«غرفة الفجيرة» تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا



الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز علاقاتها مع مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا ومنها إندونيسيا.

جاء ذلك خلال استقباله حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة، يرافقه وفد اقتصادي وتجاري، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، وعدد من رؤساء الإدارات.

ورحب الشيخ سعيد الشرقي بسعادة السفير، وأثني على ما يوليه من اهتمام لتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في بلاده مع نظرائهم في الفجيرة، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الآراء، ما يسهم في إمكانية عقد صفقات تجارية وإقامة شراكات استثمارية.

وثمن الهنداسي تطور وازدهار العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا بصفة عامة، وبينها والفجيرة على وجه الخصوص.

واستعرض، خلال اللقاء، سمات الاستثمار في إمارة الفجيرة، ومنها الحصول على الرخص بسهولة ويسر، وما تتمتع بها الإمارة من البنية التحتية الحديثة، مع إمكانيه تقديم الغرفة الخدمات الممكنة للراغبين في دخول سوق العمل في الإمارة، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن الفجيرة ترتبط بعلاقات تجارية مع إندونيسيا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 58 مليون درهم عام 2024.

من جانبه، أعرب حسين باقيس عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكداً حرص بلاده على مد جسور التعاون التجاري مع الفجيرة، لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري والتعرف على ما توفرها الفجيرة من فرص للاستثمار، التي يمكن أن تسهم في تعزيز التطور والتقدم الاقتصادي والتجاري لكلا الطرفين.

وأوضح أن إندونيسيا تعد لاعباً رائداً في صناعة التعدين العالمية، وتشتهر بإنتاج الفحم والذهب والقصدير والنحاس والنيكل، مشيراً إلى أن قطاع التعدين في إندونيسيا يشهد نمواً متواصلاً ليصبح أحد القطاعات الرائدة في البلاد.