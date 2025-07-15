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«غرفة أبوظبي» تطلق مبادرة لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في العين

«غرفة أبوظبي» تطلق مبادرة لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة في العين
15 يوليو 2025 20:00

 

العين (الاتحاد)
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- فرع العين، مبادرة تستهدف المشاريع الصغيرة العاملة في القطاعات التجارية والسياحية والزراعية، في إطار حرصها على ترسيخ حضورها الفاعل في مختلف مناطق الإمارة، وضمن جهودها لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم السياسات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.
وتهدف المبادرة إلى التفاعل المباشر مع أصحاب المشاريع ميدانياً، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة والممكنة، بما يتيح بناء قرارات مستندة إلى بيانات واقعية، ويعزز من فعالية الدعم الموجه لتنمية هذا القطاع وتمكينه من النمو والتوسع.
وأكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المبادرة تُجسد التزام الغرفة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة وتمكينهم من تطوير أعمالهم والمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن التفاعل الميداني مع أصحاب المشاريع يُعد أداة عملية لفهم التحديات وصياغة سياسات تجارية أكثر استجابة وواقعية.
وأضاف، أن فرع الغرفة في منطقة العين يضطلع بدور محوري ضمن منظومة غرفة أبوظبي، لا سيما أن هذه المبادرة تترجم رؤية الغرفة في تفعيل فروعها، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يواكب أولويات إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.
وشملت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات في منطقة العين، تمثّل نماذج متنوعة من المشاريع الصغيرة، في قطاعات حيوية، مثل التجزئة والسياحة والخدمات الزراعية، ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أصحاب المشاريع، وتشكل تجربة فريدة من نوعها كونها تتيح التواصل المباشر والتفاعل مع أصحاب المصلحة من أجل معرفة احتياجاتهم اليومية وتحدياتهم العملية بدقة.
ورصدت الغرفة خلال الجولة 9 فرص تطويرية عملية ضمن بيئة الأعمال المحلية، وتضمنت الجولة زيارة «هيلي مول»، ويضم أكثر من 100 مشروع متنوع في قطاع التجزئة، و«فندق أيلا جراند» الذي يقدم مرافق سياحية ومنتجعات، إلى جانب «بوادي مول» ويضم نحو 270 محلاً تجارياً بمختلف الأنشطة، و«العين مول» المملوك لشركة «مير جروب» ويضم ما يزيد على 300 محل متعدد النشاط.
إضافة إلى ذلك، تم رصد فرص تطويرية في شركة «الأمان للسفر والسياحة» التابعة لمجموعة بن حم، ومشروع «ديب كافيه» الذي يحتضن شراكات مع 30 مشروعاً محلياً، ومشروع «كود بي فلاور آند كافيه»، و«مزرعة النرجس»، وتضم تحت مظلتها مجموعة من المشاريع المجتمعية والإنتاجية، وغيرها.
وتسعى الغرفة من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في بناء بيئة أعمال مرنة وشاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحقيق طموحاتهم في النمو والمنافسة، بما يعزز من مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمار.
 

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