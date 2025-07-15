32.14 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تفاعلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بشكل إيجابي مع بشائر نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، خاصة في قطاع البنوك والتي عكست تحسناً في الربحية، لتواصل المؤشرات الصعود إلى مستويات جديدة، حيث ارتفع مؤشر سوق العاصمة فوق مستوى 10 آلاف و150 نقطة، فيما تجاوز مؤشر سوق دبي إلى 5914 نقطة.

وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة، أمس، حاجز 32.14 مليار درهم، موزعة بواقع 20.4 مليار درهم لسوق أبوظبي و11.74 مليار درهم لأسهم دبي.

وعززت تعاملات شراء كل من الأجانب والمؤسسات المالية صعود المؤشرات، حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 135.19 مليون درهم، بواقع 64.44 مليون درهم في سوق أبوظبي، و70.75 مليون درهم في سوق دبي، فيما بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بقيمة 80.44 مليون درهم، بواقع 57.92 مليون درهم في سوق أبوظبي، و22.52 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الأسواق المحلية قفزة جديدة في التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.82 مليار درهم بعد تداول أكثر من 1.1 مليار سهم خلال 48 ألفاً و750 صفقة.



سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 87.74 نقطة وبنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10150.65 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.86 مليار درهم، شملت ما يزيد على 494.44 مليون سهم عبر 33108 صفقات. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 42 شركة، مقابل انخفاض أسهم 32 شركة وثبات أسهم 46 شركات.

وتصدر سهم «بنك أبوظبي التجاري» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 243 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 225.13 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 189.16 مليون درهم، ويليه «ملتيبلاي» بقيمة 183.54مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 93.98 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 71.81 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 46.64 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» رابعاً بنحو 27.92 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «ملتيبلاي» بنسبة 7.72% ليغلق عند 2.65 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 7.61% ليغلق عند 15.26 درهم، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج، وأيضاً «بنك الشارقة» بنسبة 5.94% ليغلق عند 1.07 درهم و«الدار» بنسبة 2.75% عند 9.71 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 625 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 561.26 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 64.44 مليون درهم كمحصلة «شراء». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 1.19 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 1.13 مليار درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 57.92 مليون درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 20.4 مليار درهم لتبلغ في نهاية التداولات مستوى 3.116 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.095 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع، أمس، بمقدار 57.47 نقطة وبنسبة 0.98 % ليغلق عند مستوى 5914 نقطة بعد ارتفاع أسهم 28 شركة، مقابل انخفاض أسهم 19 شركات وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، في ختام التعاملات، 961.37 مليون درهم، بعد التعامل على 610.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15642 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 245.58 مليون درهم، تلاه «أملاك للتمويل» بقيمة 90.25 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بقيمة 82.66 مليون درهم. فيما جاء «الاثمار القابضة» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 94.7 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 91.7 مليون سهم، ثم «دريك آند سكل» بتداول 81.82 مليون سهم.

وجاء تحسن أداء سوق دبي المالي بشكل رئيس من صعود الأسهم الأكثر نشاطاً، أمس، ومنها «اكتتاب» بنسبة 14.88 % ليغلق عند سعر 0.247 درهم، و«الاثمار القابضة» بنسبة 7.4 % ليغلق عند سعر 0.23 درهم، و«بنك الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 5.16 % ليسجل أعلى سعر عند 25.24 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 395.46 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 324.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 70.75 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 22.52 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 490 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 467.57 مليون درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 11.74 مليار درهم، أمس، لتصل إلى 1.027 تريليون درهم مقابل 1.015 تريليون درهم في اليوم السابق.