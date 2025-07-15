مجلس إدارة الاستقرار المالي يعقد اجتماعه الأول لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، اجتماعه الأول لعام 2025 افتراضياً، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، واطلع على تقارير السُلطات الرقابية المالية المعنية بالاستقرار المالي، وتطورات النظام المالي المحلي والعالمي، وأوضاع أسواق المال في ظل الظروف الراهنة.

وناقش الأعضاء برنامج عمل مجلس الاستقرار المالي لعامي 2025- 2026، حيث تم اعتماد قرار تشكيل لجنة فنية استشارية مهامها الإشراف على الأمور الفنية المتعلقة بالاستقرار المالي، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل ثلاث فرق عمل تشمل: فريق عمل «الابتكار الرقمي»، ووفريق عمل «الوساطة المالية غير المصرفية»، وفريق عمل «تطوير البيانات».