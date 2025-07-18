تشهد دبي تحولًا ملحوظًا في مشهدها العقاري، بالتوازي مع صعودها لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية للمليونيرات.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز"، من المتوقع أن تستقبل دولة الإمارات أكبر عدد من الأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم بحلول عام 2025، مع تقديرات تشير إلى انتقال حوالي 9,800 مليونير للعيش في الدولة.

هذا التدفق المتسارع يُغذي الطلب المتزايد على مساكن تتجاوز مفهوم الفخامة التقليدية، مساكن تجسّد المكانة، والإرث، وروعة التصميم، وتُقدم أسلوب حياة معيشياً متحوّلاً واستثنائياً.

وفي طليعة هذا التحول، تقف "شوبا العقارية"، المطور العالمي المعروف بفلسفة "فن التفاصيل"، لتقدّم عبر "مجموعة شوبا بريفي" فصلًا جديدًا في سجل المساكن فائقة الفخامة. هذه المجموعة ترتكز على قيم التفرّد، والتميّز، والقيمة المستدامة التي تتخطى مظاهر الثراء السطحية، لتقدم تجربة سكنية تُخاطب الذوق الرفيع.

وقد جرى تصميم "شوبا بريفي" لتلبية تطلعات جمهور عالمي استثنائي، وتستند إلى سبعة ركائز أساسية: المساحات الواسعة، والمواقع المرموقة، والدقة المتناهية، والخدمة الفائقة، والمرافق الحصرية، والخصوصية القصوى، والتعبير المعماري المتفرّد. كل وحدة سكنية في هذه المجموعة تُعد بمثابة ملاذ خاص تنصهر فيه روعة التصميم مع الإحساس بالسكينة.

وفي هذا السياق، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا:

"إن مجموعة "شوبا بريفي" تُجسّد سَعينا الدائم نحو نقاء التصميم وإتقان التفاصيل. نحن لا نُقدم وحدات سكنية فاخرة فحسب، بل نُقدّم رؤىً معيشية تُعبّر عن الفخامة، والهدوء، والأناقة، والقيمة الدائمة لمن يقدّرون التفرّد".

تتوزّع مجموعة "شوبا بريفي" على مجموعة مختارة من المشاريع الرائدة لشوبا العقارية، بما في ذلك الفلل والقصور في "شوبا إستيتس" ضمن "شوبا هارتلاند 2"، ومساكن البنتهاوس الفاخرة في مشروع "شوبا سي هافن"، بالإضافة إلى البرج الأيقوني "ذا إس" على شارع الشيخ زايد.

يُشكّل إطلاق مشروع "ذا إس" في شوبا هارتلاند 2 إضافة بارزة إلى محفظة مجموعة "شوبا بريفي"، وهو مستوحى من المشروع الأيقوني "ذا إس" على شارع الشيخ زايد، ويُعد البرج الأعلى ضمن هذا المخطط الرئيسي الحائز على جوائز.

مجموعة "شوبا بريفي" تعيد تعريف المعيشة الفاخرة في ظل تدفّق أصحاب الثروات إلى دبي

ويُتوقّع أن يُرسي هذا المعلم المعماري معايير جديدة للفخامة، بفضل تصميمه الفريد على هيئة مثلث متساوي الأضلاع، وإطلالاته البانورامية الخلابة بزاوية 270 درجة على داون تاون دبي.

ويتكوّن البرج من 71 طابقًا، يضم كل منها شقتين فسيحتين بمساحات تضاهي الفلل، وتتمتع بتصاميم راقية تُبرز عناصر الفخامة والسكينة، مع أسقف بارتفاع 4 أمتار، وواجهات زجاجية متصلة تمنح إحساسًا بالانفتاح والاتساع.

وفي تعليق له، قال لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت العقارية، بعد زيارته لمشروع "ذا إس" على شارع الشيخ زايد:

"لم يكن ’ذا إس‘ مشروعًا اعتياديًا؛ بل كان مشروعًا يستدعي الانتباه منذ اللحظة الأولى. من التصميم إلى التسليم، نجحت شوبا العقارية في تقديم رؤية راقية ومتكاملة للفخامة، وقد علمنا منذ البداية أنه مشروع يستحق أن نكون جزءًا من نجاحه. مشاركتنا فيه لم تكن مجرد تجربة مهنية، بل كانت تأكيدًا على رسالتنا في قطاع العقارات الفاخرة".

كما صرّح هويمن وانغ، العضو المنتدب لشركة فاست واي العقارية:

"حين أطلقت شوبا العقارية مشروع ’ذا إس‘ على شارع الشيخ زايد، كانت تُقدم رؤية جريئة للفخامة، وقد تم تنفيذها بدقة لا مثيل لها وبحرفية عالية. ومع اكتمال المشروع، فإنه يُجسّد ذلك الوعد الاستثنائي، ويعكس وفاء شوبا العقارية برؤيتها منذ بدايتها".

ومع استمرار دبي في جذب أصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، تُجسّد "مجموعة شوبا بريفي" ليس فقط النمو اللافت الذي تشهده الإمارة، بل تحوّلها إلى عاصمة عالمية للمعيشة الراقية بمعايير استثنائية.



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