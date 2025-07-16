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اقتصاد

"أدنوك" تعتزم نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة "OMV" إلى شركة "XRG "

"أدنوك" تعتزم نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة "أو.إم.في" إلى شركة "إكس.آر.جي "
16 يوليو 2025 10:34

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ش.م.ع. "أدنوك"، اليوم، عن اعتزامها نقل حصتها البالغة 24.9% في شركة OMV A.G. (OMV) إلى شركة XRG ش.م.ع. (XRG)، شركتها الاستثمارية الدولية المملوكة لها بالكامل. 
ويتماشى نقل الحصص، والذي يخضع إتمامه لحصوله على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، مع استراتيجية "أدنوك" الهادفة لتوحيد محفظة استثماراتها الدولية تحت مظلة "XRG".
 كما تستمر "أدنوك" في تقدمها في التأسيس المقترح لشركة "مجموعة بروج الدولية" التي من المخطط لها أن تكون رابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً.
ومن المتوقع أن تدير "XRG" حصة "أدنوك" في شركة "مجموعة بروج الدولية" والتي ستبلغ 46.94% عند اكتمال الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. 
وتؤكد "أدنوك" التزامها بشراكتها طويلة الأمد مع شركة "OMV" من خلال "XRG"، كما تجدد دعمها لنمو "OMV" ونجاحها المستمر.

 

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المصدر: وام
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