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اقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الذهب يصعد مع تراجع الدولار
16 يوليو 2025 11:41

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وترقبهم لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.88 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3346.70 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 37.88 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1376.75 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1204.97 دولار. 

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المصدر: وكالات
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