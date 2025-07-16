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اقتصاد

العجز التجاري البلجيكي يتواصل نتيجة انخفاض الواردات والصادرات

العجز التجاري البلجيكي يتواصل نتيجة انخفاض الواردات والصادرات
16 يوليو 2025 17:15

بروكسل (وام)
أظهرت بيانات نشرها البنك الوطني البلجيكي في بروكسل، أن ميزان التجارة الخارجية لبلجيكا لا يزال سلبياً، إذ انخفضت الواردات بين مارس ومايو بنسبة 4.2%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 2.8%.
ويعزى الانخفاض في الصادرات بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار في قطاع الطاقة، الذي أسهم بنسبة سالب 2.5% في الانخفاض العام.

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ويرجع هذا التأثير إلى حد كبير إلى تغيرات الأسعار، حيث ظلّت أحجام الصادرات مستقرة نسبياً.
وانخفضت الصادرات البلجيكية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 9.8% زادت الواردات منها بنسبة 11.6%، وهو ما عزاه البنك إلى القيمة المنخفضة تاريخياً للدولار، ما جعل المنتجات الأمريكية في متناول المستوردين البلجيكيين.

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