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اقتصاد

الدين العام الإيطالي ينخفض 10 مليارات يورو خلال مايو

الدين العام الإيطالي ينخفض 10 مليارات يورو خلال مايو
16 يوليو 2025 17:30

روما (وكالات)
أعلن بنك إيطاليا، أن الدين العام انخفض خلال شهر مايو الماضي إلى 3.053 تريليون يورو، مسجلاً تراجعاً قدره 10 مليارات يورو مقارنة بشهر أبريل الماضي.
ويعكس هذا الانخفاض انخفاض الأصول السائلة لدى الخزانة «23.2 مليار إلى 46.2 مليار»، والذي تم تعويضه جزئياً من خلال متطلبات الإدارة العامة «12.1 مليار» وتأثير الخصومات والعلاوات على الإصدار والسداد وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والتغير في أسعار الصرف «1.2 مليار».
ونقلت وكالة أنباء «أنسامد» الإيطالية، عن البنك قوله إن الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بلغت 213.5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3.3% «ما يعادل 6.8 مليار يورو» مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

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