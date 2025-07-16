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اقتصاد

«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لشركة «أولام» الزراعية

«دبي الإسلامي» يشارك في تسهيلات تمويلية بـ 1.85 مليار دولار لشركة «أولام» الزراعية
16 يوليو 2025 17:32

دبي (الاتحاد)

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 أعلن «دبي الإسلامي» مشاركته في صفقة تسهيلات تمويلية مشتركة ثنائية الشريحة بقيمة 1.85 مليار دولار، وبدعم من مجموعة من المقرضين الدوليين، لصالح شركة «أولام» الزراعية، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأعمال الزراعية.
 وتولى بنك دبي الإسلامي دور المنسق الرئيسي المُفوَّض ووكيل الاستثمار الرئيسي للشريحة الإسلامية، مُعزِّزاً بذلك دوره كمؤسسة مالية رائدة ومزودٍ للتمويلات الخارجية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستثمار في قطاعات كبيرة الأثر.
 وسوف تستخدم التسهيلات التمويلية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، لدعم الأهداف المؤسسية العامة للشركة، وهي تعكس النمو المستمر للتمويل في الأسواق العالمية المدفوعة بالقيم في الأساس.وتمتلك مجموعة أولام السنغافورية حصة الأغلبية في شركة أولام الزراعية، مع حصةٍ أقليةٍ كبيرةٍ تملكها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتلعب الشركةُ دوراً مهماً في تعزيز الأمن الغذائي والنهوض بنطاق سلاسل الإمدادات والتوريد في الأسواق العالمية.
 وتمثل هذه الصفقة، إضافة مهمة إلى محفظة «دبي الإسلامي» المتنامية من التسهيلات الإسلامية المشتركة عبر القطاعات الناشئة، ما يدل على قدرة البنك وكفاءته في توجيه رأس المال الإسلامي لقطاعات تحظى بأهمية عالمية.
 وفي تعليقه على الصفقة، قال علي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في «دبي الإسلامي»: يسعدنا إتمام أولى صفقاتنا مع شركة أولام الزراعية، ما يعكس بوضوح الطلب العالمي المتزايد على السيولة الإسلامية، بوصفها أداة رئيسية وليست بديلاً لتمويل الاقتصاد الحقيقي. ويؤكد الدور الريادي لـ«دبي الإسلامي» في قيادة الشريحة الإسلامية لهذه التسهيلات التمويلية قدرتنا على هيكلة صفقات التمويل المركبة العابرة للحدود وتوسيع نطاقها وبناء الثقة فيها. وفضلاً عن مساهماته الاقتصادية، يُعدّ التمويل الزراعي أمراً ضرورياً لبناء أنظمة غذائية مرنة، وتعزيز سلاسل التوريد، ونحن نعمل من خلال دعم هذا القطاع عبر إطار عمل متوافق مع الشريعة الإسلامية، على تعزيز الدور المحوري والهام للتمويل الإسلامي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات.
 وأضاف علي أحمد: نحن في «دبي الإسلامي» ننظر إلى التمويل الإسلامي باعتباره عجلة دفع، ليجسد قوة محركة لا تتوافق مع أسواق رأس المال العالمية فحسب، بل تعمل أيضاً على تشكيل مستقبلها بشكل فاعل من خلال هياكل تمويل تستند إلى القيم ومخرجات الاقتصاد الحقيقي.

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