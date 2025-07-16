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«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»

«دبي للسيليكون» تفتح باب التسجيل في برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس»
16 يوليو 2025 17:37

دبي (الاتحاد)
 أعلنت واحة دبي للسيليكون، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس» الذي تُنظمه بالتعاون مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» و«جلوبال جروث هب»، وتنطلق فعالياته في 20 أكتوبر المقبل وتستمر لغاية 28 يناير 2026، في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

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ويهدف البرنامج بدفعته الثالثة إلى اختيار 12 فريقاً مُبتكراً لتطوير حلول مستدامة للتحديات الحضرية الملحة في خمسة قطاعات حيوية، تشمل العقارات والتصميم والهندسة المعمارية والنقل واللوجستيات والاستدامة والصحة، مما يتيح للفرق المشاركة تطوير حلول شاملة للمدن الذكية والمرنة.
ويأتي إطلاق هذه الدفعة استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج خلال دفعتيه السابقتين، حيث فاز فريق «أوثالو» من الدفعة الأولى باستثمار قيمته 200 ألف دولار عن تقنيتهم الرائدة والمبتكرة التي تعالج أزمة النفايات البلاستيكية، وتعيد توظيفها في بناء منازل لمجتمعات تعتبر من الأكثر حرماناً حول العالم، بينما توّج فريق «ثيون» بطلاً للدفعة الثانية لإحرازه تقدماً رائداً في تكنولوجيا بطاريات الكريستال والليثيوم والكبريت، وحصل على 100 ألف درهم كتمويل، بالإضافة إلى تأسيس أعماله لمدة عام كامل في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، مركز التكنولوجيا ومساحة العمل المشتركة الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد مبادرات واحة دبي للسيليكون.
وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: يُمثّل إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة «دبي أم آي تي ديزاين أكس» واحدة من المبادرات المهمة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار المستدام وريادة الأعمال التحويلية، من خلال جذب أفضل العقول والمواهب العالمية وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية المعاصرة، تماشياً مع «رؤية الإمارات 2071» وخطة دبي الحضرية 2040.
وأضاف بوهناد: نسعى لتوفير منصة متكاملة تجمع بين الخبرات الأكاديمية العالمية والبُنية التحتيّة المتطورة والبيئة الاستثمارية المحفزة، مما يضمن تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة تُساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة والعالم. ونتطلع إلى استقبال دفعة جديدة من المبدعين الذين سيساهمون في تشكيل مستقبل المدن الذكية والمستدامة من خلال حلولهم المبتكرة.
من جانبه، قال جيلاد روزنزويج، المدير التنفيذي لبرنامج ديزاين أكس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: نُواصل شراكتنا الاستراتيجية مع «دييز» من خلال برنامج مسرّعة «ديزاين أكس» الذي ننظمه في واحة دبي للسيليكون، ويعكس التزام المعهد بتوسيع نطاق تأثيره العالمي ودعم الابتكار في المناطق الحيوية، حيث يُؤكد اختيار دبي كموطن لهذا البرنامج الرائد مكانتها بوصفها محركاً للتطوير التكنولوجي والاستدامة في المنطقة. كما يُجسّد هذا البرنامج القوة الحقيقية للتعاون بين الخبرات الأكاديمية العريقة والبيئة الريادية المتطورة في دبي.

 

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