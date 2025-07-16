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«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته

«دبي المالي العالمي» يعلن عن تعديلات على بعض تشريعاته
16 يوليو 2025 17:39

دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي المالي العالمي، تعديلات على بعض التشريعات من خلال قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، قانون رقم 1 لسنة 2005.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم يشمل ذلك تعديلات على قانون حماية البيانات لتوفير حماية إضافية وحقوق في التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي، كما تُقدم هذه التعديلات التشريعية توضيحاتٍ بما يضمن مواكبة قوانين المركز لأفضل الممارسات الدولية.
وأجرى المركز تعديلات على قانون حماية البيانات، بهدف إدخال حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يعزّز الحقوق والتدابير القانونية المُتاحة لأصحاب البيانات، الذين تمت معالجة بياناتهم الشخصية بما يخالف قانون حماية البيانات.
وتم إجراء تعديلات توضيحية إضافية، تتضمن تعديلات على نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ونطاقه خارج الإقليم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لتوضيح مدى كفاية المرجع لتقييم مدى ملاءمة البلدان الثالثة لتلقي البيانات الشخصية.
كما تم إصدار بعض التعديلات التوضيحية فيما يتعلق بقانون الضمان وقانون الإفلاس والعمل، وصدر قانون التعديل في 8 يوليو 2025 ودخل حيّز التنفيذ في 15 يوليو 2025.

 

 

 

 

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