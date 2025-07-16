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اقتصاد

«العربية أبوظبي» تعزز القدرة التشغيلية بنسبة 40% خلال عام 2025

«العربية أبوظبي» تعزز القدرة التشغيلية بنسبة 40% خلال عام 2025
16 يوليو 2025 18:48

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، تعزيز أسطولها بإضافة طائرتين جديدتين من طراز «إيرباص A320»، ليصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 12 طائرة، وذلك ضمن خططها المستمرة للنمو والتوسع.

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وأعلنت الشركة خططها لإضافة طائرتين إضافيتين من طراز «إيرباص A320» قبل نهاية عام 2025، لترتفع بذلك القدرة التشغيلية للشركة بنسبة 40%، مما يعزز التزام «العربية أبوظبي» المتواصل في دعم نمو قطاع الطيران في العاصمة، فضلاً عن المساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يأتي تعزيز أسطول (العربية أبوظبي) بإضافة طائرات جديدة ضمن خططنا الاستراتيجية للتوسع، ويعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع شبكة وجهاتنا لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي من وإلى العاصمة أبوظبي».
 وأضاف قائلاً: «إن زيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 40% خلال العام الجاري تمثل خطوة مهمة تسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والسياحي لإمارة أبوظبي، وتؤكد التزامنا المستمر في تقديم تجربة سفر موثوقة، ذات قيمة مضافة لعملائنا».
وقامت «العربية أبوظبي» مؤخراً بتوسيع شبكة وجهاتها من خلال إطلاق رحلات مباشرة جديدة إلى يريفان وألماتي وسيالكوت انطلاقاً من العاصمة، مما يعزز حضورها في الأسواق الرئيسية. 
 وتسير الناقلة حالياً رحلات مباشرة إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وأوروبا الشرقية، لتوفر خيارات سفر سلسة للمقيمين ورجال الأعمال والزوار على حد سواء.ومنذ انطلاقتها في عام 2020، تواصل «العربية أبوظبي» ترسيخ مكانتها في تعزيز السفر الجوي للعاصمة الإماراتية، عبر تقديم خدمات سفر موثوقة وذات قيمة مضافة لعملائها.

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