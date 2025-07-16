الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

9.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول بنمو 10%

9.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول بنمو 10%
16 يوليو 2025 18:52

الشارقة (الاتحاد)
سجّل مطار الشارقة نمواً قوياً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى نحو 9.11 مليون مسافر، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت 8,31 مليون مسافر، بالإضافة إلى ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 54.95 ألف حركة، مقارنة بـ 52.69 ألف حركة خلال النصف الأول من العام الماضي. 
كما حققت عمليات مناولة شحن البضائع نمواً قياسياً بنسبة 6.36%، بإجمالي قدره 102.43 طناً، بما يعكس مرونة وانسيابية الحركة التشغيلية للمطار، وكفاءته العالية في مواكبة النمو المستمر في حركة السفر الإقليمية والدولية.
وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمرة الاستثمارات المتواصلة لتلبية تطلعات جميع المسافرين، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف ترسيخ مكانة المطار ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، وتعزيز ريادته في تقديم خدمات متطورة وتجربة سفر آمنة وسلسة، مُشيراً إلى أن وتيرة النمو ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار مشاريع التوسعة الحالية التي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.
وأضاف: إن مطار الشارقة يواكب تطلعات الإمارة كوجهة مفضلة للسفر والسياحة والعمل، من خلال التزامه المستمر بتنفيذ خطط تطوير طموحة تشمل تعزيز بنيته التحتية وخدماته الذكية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المسافرين وشركات الطيران والشحن، ويوفر لهم تجربة سفر متكاملة بأعلى المعايير العالمية، ويعزز مساهمتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.
وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ مشاريعها التطويرية الشاملة، إذ يأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع شبكة وجهات المطار، إلى جانب جهود مستمرة لترسيخ تجربة سفر متميزة وضمان استدامة التميز التشغيلي، حيث يرتبط مطار الشارقة بشبكة واسعة ومتنامية من الوجهات الإقليمية والعالمية، عبر شراكات استراتيجية مع عدد واسع من شركات الطيران الدولية والإقليمية.
 ويعكس هذا التنوّع اتساع نطاق الربط الجوي الذي يوفره المطار، ومكانته المتقدمة كمحور حيوي لحركة السفر يربط بين القارات، ويوفّر للمسافرين خيارات مرنة ومتكاملة تلبي احتياجات الأعمال والسياحة على حد سواء.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى تركيا
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى تركيا
اليوم 20:46
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
اليوم 20:24
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
17 يوليو 2025
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
الذكاء الاصطناعي
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
17 يوليو 2025
مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات
17 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©