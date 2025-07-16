9.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في النصف الأول بنمو 10%

الشارقة (الاتحاد)

سجّل مطار الشارقة نمواً قوياً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى نحو 9.11 مليون مسافر، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت 8,31 مليون مسافر، بالإضافة إلى ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 4.3% لتصل إلى 54.95 ألف حركة، مقارنة بـ 52.69 ألف حركة خلال النصف الأول من العام الماضي.

كما حققت عمليات مناولة شحن البضائع نمواً قياسياً بنسبة 6.36%، بإجمالي قدره 102.43 طناً، بما يعكس مرونة وانسيابية الحركة التشغيلية للمطار، وكفاءته العالية في مواكبة النمو المستمر في حركة السفر الإقليمية والدولية.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس ثمرة الاستثمارات المتواصلة لتلبية تطلعات جميع المسافرين، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف ترسيخ مكانة المطار ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، وتعزيز ريادته في تقديم خدمات متطورة وتجربة سفر آمنة وسلسة، مُشيراً إلى أن وتيرة النمو ستواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار مشاريع التوسعة الحالية التي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.

وأضاف: إن مطار الشارقة يواكب تطلعات الإمارة كوجهة مفضلة للسفر والسياحة والعمل، من خلال التزامه المستمر بتنفيذ خطط تطوير طموحة تشمل تعزيز بنيته التحتية وخدماته الذكية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، بما يسهم في ترسيخ ثقة المسافرين وشركات الطيران والشحن، ويوفر لهم تجربة سفر متكاملة بأعلى المعايير العالمية، ويعزز مساهمتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ مشاريعها التطويرية الشاملة، إذ يأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع شبكة وجهات المطار، إلى جانب جهود مستمرة لترسيخ تجربة سفر متميزة وضمان استدامة التميز التشغيلي، حيث يرتبط مطار الشارقة بشبكة واسعة ومتنامية من الوجهات الإقليمية والعالمية، عبر شراكات استراتيجية مع عدد واسع من شركات الطيران الدولية والإقليمية.

ويعكس هذا التنوّع اتساع نطاق الربط الجوي الذي يوفره المطار، ومكانته المتقدمة كمحور حيوي لحركة السفر يربط بين القارات، ويوفّر للمسافرين خيارات مرنة ومتكاملة تلبي احتياجات الأعمال والسياحة على حد سواء.