عبدالعزيز بن حميد النعيمي يطلع على التصور الجديد للمبنى المقترح لـ "سياحية عجمان"

عجمان (الاتحاد)

أجرى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، زيارة إلى مبنى الدائرة للاطلاع على التصور الجديد للمبنى المقترح، بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، ومجموعة من كوادر الدائرة الفنية والإدارية.

واستهلّ الشيخ زيارته بحضور عرض تقديمي قدّمه الفريق المكلّف بإعداد التصور الجديد، تضمن شرحاً مفصلاً عن المكونات الفنية والتخطيطية للمبنى الجديد، والتي ضمت تصاميم عصرية تراعي متطلبات التوسّع المستقبلي، وتوفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة عجمان لتحديث مبانيها ومرافقها الخدمية، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية رائدة، وتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة عمل مبتكرة تراعي احتياجات المستقبل وتحدياته.

ويعكس التوجه العام للإمارة في دعم جودة الحياة المؤسسية، وتحقيق الاستدامة في المشاريع الحكومية، من خلال تبني أعلى معايير التخطيط العمراني وإدارة المرافق والتصميم الذكي، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية الأوسع للدولة، ويتماشى مع متطلبات المراحل المقبلة. وركز العرض على الجوانب المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، وتقسيم المساحات الداخلية، ودمج أحدث تقنيات البناء الذكي والاستدامة، بما في ذلك أنظمة ترشيد الطاقة والإضاءة الطبيعية والتصميمات التي تحد من الآثار السلبية على البيئة.

وفي هذا الصدد، قال محمود خليل الهاشمي: يعكس هذا المشروع إيماننا في دائرة التنمية السياحية بعجمان بأهمية تحقيق التكامل بين الوظائف الإدارية والخدمية على كافة الأصعدة، ما يصبّ في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بوجه العموم، كما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تطوير البنى التحتية للمقرات الحكومية عنصر أساسي في خطط التنمية والتحديث المؤسسية، وعامل مؤثر في إعداد بيئة ديناميكية متطوّرة قادرة على استشراف تحديات المستقبل ومواجهتها بسلاسة وكفاءة وفعالية.

ولا يُنظر إلى هذا المشروع بوصفه مجرد توسعة عمرانية، بل باعتباره تحولاً نوعياً في فلسفة تصميم المرافق الحكومية، حيث تتقاطع عناصر الهندسة المعمارية الذكية مع مبادئ الإنتاجية والرفاه المؤسسي، ولا يهدف المبنى الجديد إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وحسب، بل يسعى إلى إعادة تعريف بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر إلهاماً، وتحفيزاً، وانفتاحاً على احتياجات الإنسان موظفاً كان أم متعاملاً.

وفي هذا الإطار، تمضي دائرة التنمية السياحية بعجمان قدمًا في دراسة سبل تطوير التصور بما يضمن قابليته للتكيّف مع المتغيرات المتسارعة في أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، دون التفريط بجوهر الاستدامة والابتكار، فالمرونة التصميمية هنا ليست خياراً جمالياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية تُمكّن الدائرة من مواكبة التحولات المستقبلية، سواء على صعيد الخدمات أو الوظائف أو متطلبات القوى العاملة، ومن خلال هذا المشروع تُوجّه الدائرة رسالة واضحة بأن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة هو استثمار مباشر في الإنسان، وفي جودة الحياة، وفي مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.