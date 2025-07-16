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ورشة بالشارقة لتعريف المستثمرين بإجراءات التسجيل لدى "أدنوك"

ورشة بالشارقة لتعريف المستثمرين بإجراءات التسجيل لدى "أدنوك"
16 يوليو 2025 19:59

الشارقة (الاتحاد)
 نظّمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ورشة عمل متخصصة بهدف تعريف المستثمرين والشركات العاملة في المنطقتين بإجراءات التسجيل والانضمام إلى قاعدة بيانات الموردين المعتمدين لدى "أدنوك"، في إطار جهود المنطقتين الحرتين لتعزيز الشراكات الإستراتيجية ودعم مجتمع الأعمال.
حضر الورشة، سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومبارك المحيربي، نائب رئيس أول الشؤون الإدارية والخدمات المجتمعية بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين والموظفين في كلا الجانبين، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.
وتضمنت أعمال الورشة مجموعة محاور رئيسية ركزت على تعزيز الوعي لدى الشركات لإجراءات ومتطلبات الانضمام إلى شبكة الموردين المعتمدين لدى شركة "أدنوك" إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم.
وشملت المحاور التراخيص التجارية والمتطلبات الحكومية في إمارة أبوظبي؛ حيث تم استعراض الضوابط والإجراءات التنظيمية اللازمة لتأسيس الأعمال ضمن قطاع الطاقة.
كما تم التطرق إلى عملية تسجيل الموردين في "أدنوك" والمتطلبات الأساسية والمعايير التي تتبعها الشركة في عملية اختيار وتأهيل الموردين، مع استعراض واسع للسياسات المعتمدة والإجراءات المطلوبة لضمان الامتثال لمعايير الجودة والكفاءة التي تلتزم بها "أدنوك".كما سلطت الورشة الضوء على مبادرة "اصنع في الإمارات" ودورها في تمكين الشركات الوطنية من المشاركة الفاعلة في مشاريع "أدنوك" بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.

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