الذهب ينخفض مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3347.10 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.98 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1419.67 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1230.14 دولار.



