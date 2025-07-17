39 % نمو إيرادات «سند» في النصف الأول إلى 3.2 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، إيرادات بلغت 3.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كاشفة أن نسبة 99% من إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2025 كانت من الأسواق الدولية، الأمر الذي يرسّخ حضورها العالمي، ويساهم في ضخ الإيرادات الدولية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيساً لخدمات الطيران المتطورة، ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.

وأعلنت «سند» أنها تتجه نحو تحقيق إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 5.4 مليار درهم في عام 2025. وأرجعت تحقيق أداء قياسي بإضافة عقود جديدة مع كبريات شركات الطيران ومصنعي المحركات في العالم، حيث بلغت قيمة الطلبات على خدمات «سند» 38 مليار درهم، عازية هذا الإنجاز إلى الاتفاقيات طويلة الأجل مع الشركاء الرئيسين، إلى جانب الحضور العالمي المتنامي للمجموعة.

ونفّذت «سند» من خلال شركتها المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، عمليات صيانة لـ 90 محركاً في النصف الأول من عام 2025. وتوقعت إتمام 210 عمليات صيانة مع نهاية العام، محققةً زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرةً للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمعدات الفنية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتلبية الطلب العالمي المتنامي.

وكشفت مجموعة «سند» عن عزمها استثمار أكثر من 150 مليون درهم، لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية، ومعداتها الفنية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها، بما يوفّر أساساً متيناً للنمو المتسارع، وتحسين جودة الخدمات على المستوى العالمي. وقالت إنه بالموازاة مع ذلك، استثمرت «سند» في أعمال توسعة شملت مركزها الرئيس للصيانة في أبوظبي بمساحة إضافية تبلغ 3600 متر مربع، كما افتتحت منشأة جديدة للصيانة والإصلاح والعَمرة في مدينة العين بمساحة 5000 متر مربع، والتي تم تطويرها بالشراكة مع «أمرك»، منوهة بأن هذه الاستثمارات الاستراتيجية ستمكن «سند» من تحسين قدرتها التنافسية العالمية، وتعزيز كفاءتها التقنية وجاهزيتها التشغيلية، الأمر الذي يكرس دورها كمحفز للابتكار الصناعي في دولة الإمارات، وشريك موثوق في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.

وأظهرت نتائج أعمال مجموعة «سند»، توطيد ريادتها العالمية في إدارة الأصول، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبر إبرام صفقات نوعية أسهمت في صياغة مفهوم جديد لخدمات ما بعد البيع، ومكنتها من تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران. وأوضحت أنه في هذا الإطار، استحوذت المجموعة على محفظة من محركات رولز رويس «ترينت 700» من الاتحاد للطيران، ما أسهم بشكل كبير في توسّع محفظتها العالمية، بالإضافة إلى ذلك، أنجزت «سند» عملية بيع محفظة قطع استراتيجية لشركة إيروسيل، ما يعكس قدراتها المتميزة في تقديم الدعم في خدمات ما بعد البيع، مؤكدة أنه في واحدة من أبرز الصفقات في قطاع تمويل الطائرات، أتمت «سند» صفقة بيع مكونات بقيمة 400 مليون درهم مع شركة «إيركاب ماتريلز»، في صفقة تاريخية في مبيعات الأصول.

وفيما يخص التطلعات للمستقبل، أفادت مجموعة «سند» بأنها بفضل الأسس الراسخة التي أرستها خلال النصف الأول من العام، تمضي المجموعة بخطى واثقة نحو مواصلة نموها في النصف الثاني من عام 2025، وستعمل المجموعة على تعزيز الشراكات العالمية، وتطوير البنية التحتية، ودفع الابتكار لدعم الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة وخدمات إدارة الأصول.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه «سند» المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، فإنها تحافظ على التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إلى جانب ترسيخ ريادتها على امتداد سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران.

ثقة عالمية

وقال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سند»، إن الأداء القوي لمجموعة سند في النصف الأول من عام 2025 يعكس مدى وضوح استراتيجيتنا، وانضباطنا في تنفيذ أعمالنا، وثقة شركائنا العالميين، وما يميز 'سند' هو تفانيها في بناء قدرات جاهزة للمستقبل من خلال الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والشراكات العالمية. وأضاف أنه إلى جانب مبادرات تبادل المعرفة والتطوير التقني المتقدم، تساهم «سند» في إرساء دعائم منظومة مرنة قائمة على المعرفة في قطاع الطيران، وتجسّد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لدولة الإمارات، ولذا تعدُّ المجموعة نموذجاً بارزاً لقدرة الشركات الإماراتية على تحقيق النمو والانتشار العالمي، وإحداث أثر مستدام.

ومن جانبه، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: «تُبرِز قدراتنا في مجالي محركات«ليب»و«جي تي إف»، إلى جانب صفقات الأصول الناجحة واستثماراتنا في الكفاءات البشرية والبنية التحتية، الدور المتنامي لـ 'سند' في قطاع الطيران، مؤكداً أنه من خلال دمج الابتكار في جميع أعمال المجموعة سواء كانت عبر حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة، أو من خلال تطوير الكفاءات، فإننا لا نلبّي احتياجات عملائنا المتنامية فحسب، بل نُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران.

الكادر البشري

وذكرت مجموعة«سند» أن نجاحها وإنجازاتها يرتكز على الكادر البشري حيث واصلت المجموعة نموها واستثمارها في تطوير الكوادر المستقبلية، وشهدت القوى العاملة نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 621 موظفاً، منهم 51 موظفاً جديداً انضموا خلال هذا العام، كما ارتفعت نسبة التوطين إلى 34.6%، مقارنة بـ 28.3% في النصف الأول من 2024، إضافة إلى إتمام أكثر من 1384 ساعة تدريبية في النصف الأول من 2025، مع التركيز بشكل خاص على مهارات الصيانة المتقدمة وتطبيقات السلامة والمهارات القيادية.