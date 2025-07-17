«أكاديمية أبوظبي العالمي» و«PGIM» تطلقان مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بي جي أي إم» «PGIM» العالمية لإدارة الاستثمارات، اليوم، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع «أكاديمية أبوظبي العالمي»، بهدف إطلاق مركز «ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار»، وهو مختبر مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة حول كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً.

ومن المقرر أن يفتتح المركز أبوابه في سبتمبر المقبل بمكاتب أكاديمية أبوظبي العالمي، حيث سيجمع نخبةً من الخبراء العالميين لمعالجة التحديات الملحة واغتنام الفرص في قطاع العقارات، والبنية التحتية، والمدن الذكية وما يرتبط بها من قطاعات.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الشراكة الاستراتيجية التي أُبرمت بين «بي جي أي إم» ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي أُعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي، بهدف دعم تأسيس المركز.

وسيركز مركز «ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار» على ثلاثة محاور رئيسة تشمل استخدام تقنيات متعلقة بالمناخ من خلال تطوير تقنيات حديثة تدعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في آليات صنع القرار بهدف تحسين إدارة الأصول، وصياغة استراتيجيات الاستثمار من خلال التحليلات المتقدمة، وتبني تطبيقات مبتكرة وذلك باستكشاف تقنية البلوكتشين في القطاع العقاري، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المتطورة.

وستتولى كل من «بي جي أي إم» وأكاديمية أبوظبي العالمي الإشراف المشترك على الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالمركز، والذي بدوره سيوفر مجموعةً واسعة من الخدمات تشمل الأبحاث، ومختبرات الابتكار، وفعاليات الهاكاثون، والعروض التقديمية، إلى جانب برامج احتضان وتسريع الأعمال.

وقال أليساندرو بورغونيا، مستشار تطوير القطاعات الاقتصادية في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تمضي قدما نحو ريادة مستقبل الابتكار من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي في مختلف الصناعات العالمية.

وأضاف أن المركز يُجسّد الالتزام الدائم بدعم قطاع الخدمات المالية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لإطلاق حلول التكنولوجيا المتطورة التي تقدم قيمة مضافة على نطاق واسع، معرباً عن التطلع من خلال الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي و«بي جي أي إم» إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه المركز في قطاع الأصول الحقيقة إقليمياً وعالمياً.

ومن جانبه أكد منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها، أن الأكاديمية تكرّس جهودها لتمكين الجيل الجديد من المبتكرين من خلال تزويدهم بالأدوات والمواهب والتقنيات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول فعالة ومؤثرة.

