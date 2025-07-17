الخميس 17 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أكاديمية أبوظبي العالمي» و«PGIM» تطلقان مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار

«أكاديمية أبوظبي العالمي» و«PGIM» تطلقان مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار
17 يوليو 2025 19:02

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة «بي جي أي إم» «PGIM» العالمية لإدارة الاستثمارات، اليوم، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع «أكاديمية أبوظبي العالمي»، بهدف إطلاق مركز «ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار»، وهو مختبر مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة حول كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً.
ومن المقرر أن يفتتح المركز أبوابه في سبتمبر المقبل بمكاتب أكاديمية أبوظبي العالمي، حيث سيجمع نخبةً من الخبراء العالميين لمعالجة التحديات الملحة واغتنام الفرص في قطاع العقارات، والبنية التحتية، والمدن الذكية وما يرتبط بها من قطاعات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الشراكة الاستراتيجية التي أُبرمت بين «بي جي أي إم» ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي أُعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي، بهدف دعم تأسيس المركز.
وسيركز مركز «ريل أسيت إكس أبوظبي للابتكار» على ثلاثة محاور رئيسة تشمل استخدام تقنيات متعلقة بالمناخ من خلال تطوير تقنيات حديثة تدعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في آليات صنع القرار بهدف تحسين إدارة الأصول، وصياغة استراتيجيات الاستثمار من خلال التحليلات المتقدمة، وتبني تطبيقات مبتكرة وذلك باستكشاف تقنية البلوكتشين في القطاع العقاري، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المتطورة.
وستتولى كل من «بي جي أي إم» وأكاديمية أبوظبي العالمي الإشراف المشترك على الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالمركز، والذي بدوره سيوفر مجموعةً واسعة من الخدمات تشمل الأبحاث، ومختبرات الابتكار، وفعاليات الهاكاثون، والعروض التقديمية، إلى جانب برامج احتضان وتسريع الأعمال. 
وقال أليساندرو بورغونيا، مستشار تطوير القطاعات الاقتصادية في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تمضي قدما نحو ريادة مستقبل الابتكار من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي في مختلف الصناعات العالمية.
وأضاف أن المركز يُجسّد الالتزام الدائم بدعم قطاع الخدمات المالية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لإطلاق حلول التكنولوجيا المتطورة التي تقدم قيمة مضافة على نطاق واسع، معرباً عن التطلع من خلال الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي و«بي جي أي إم» إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه المركز في قطاع الأصول الحقيقة إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبه أكد منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها، أن الأكاديمية تكرّس جهودها لتمكين الجيل الجديد من المبتكرين من خلال تزويدهم بالأدوات والمواهب والتقنيات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول فعالة ومؤثرة.
 

أخبار ذات صلة
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية
اليوم 19:55
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اقتصاد
غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
اليوم 20:16
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا
اليوم 20:15
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اقتصاد
«أوفاسيف» تجمع 1.2 مليون دولار لتطوير الرعاية النسائية
اليوم 20:14
ليفربول يقترب من ضم مهاجم فرانكفورت
الرياضة
ليفربول يقترب من ضم مهاجم فرانكفورت
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©