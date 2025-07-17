تعاون بين «تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» والمصرف المركزي لأذربيجان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التقنيات والخدمات المالية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتتيح الاتفاقية للطرفين تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم ورش العمل التدريبية، والتعاون في مجال الأبحاث والزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية.وبهذه المناسبة، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تشكل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو ترسيخ تعاوننا مع المصرف المركزي لجمهورية أذربيجان، ومن خلال هذا الاتفاق، نرسّخ أسساً متينة لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ما يدعم نمو أسواق رأس المال، ويسهم في دفع التطوير المستمر للقطاع المالي ضمن النطاق الجغرافي للطرفين.

وتُعدّ الشراكات الدولية ركيزة أساسية في جهود أبوظبي العالمي لبناء منظومة مالية تتسم بالشفافية، وتنسجم مع المعايير العالمية، وتحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على بناء الشراكات مع نظرائها الإقليميين والدوليين من المجتمع التنظيمي العالمي، بما يعزز التعاون والتكامل التنظيمي، وتبادل المعارف والخبرات، كما تُسهم هذه الشراكات في تسهيل مشاركة المعلومات، وتنفيذ إجراءات رقابية مشتركة، والتوافق مع المعايير العالمية، ما يمكن سلطة تنظيم الخدمات المالية من مواكبة المخاطر المستجدة، والتطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي للسلطة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام.وأكد تالح كازيموف، محافظ البنك المركزي لجمهورية أذربيجان، أهمية مذكرة التفاهم قائلاً: «في عالم مالي متزايد الترابط، يلعب التعاون دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار وتعزيز الممارسات التنظيمية والمساهمة في مرونة أنظمتنا المالية. ونتطلع إلى تعاون مثمر يدعم نمو قطاعنا المالي، ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والعالمي».