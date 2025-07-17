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اقتصاد

الاتحاد للطيران تُطلق برنامج «الاتحاد للأعمال» للشركات

الاتحاد للطيران تُطلق برنامج «الاتحاد للأعمال» للشركات
17 يوليو 2025 19:20

أبوظبي (الاتحاد) 
أطلقت الاتحاد للطيران اليوم بوابة «الاتحاد للأعمال» للشركات، لتوفّر خدمات برنامج سفر الأعمال الشامل عبر الإنترنت بالكامل، حيث يُمكن للشركات الآن إدارة برنامج سفر الشركات من خلال منصة رقمية واحدة.وتُمكّن هذه البوابة الشركات من إدارة برامج سفرها باستخدام أدوات مُحسّنة، وتتبّع بيانات الأداء بشكل آني، واسترداد المزايا من خلال إمكانيات الخدمة الذاتية، كما يُمكن لموظفي الشركات الآن الاطلاع على تفاصيل العقود، ومراقبة نفقات السفر، واسترداد أرصدة «الاتحاد للأعمال» للحصول على مجموعة شاملة من مزايا السفر.
وقال خافيير آليا، نائب رئيس لشؤون المبيعات العالمية والتوزيع في الاتحاد للطيران: أنشأنا منصة تُتيح التحكم المباشر لشركائنا من الشركات وتمكّنهم من إدارة كل شيء، بدءاً من تتبّع الأداء ووصولاً إلى استرداد المزايا من خلال واجهة واحدة بسيطة.
ويُكافئ برنامج «الاتحاد للأعمال» موظفي الشركات على سفرهم في مهام عمل، مما يُتيح لهم تحسين تجربة سفرهم من خلال نظام ائتمان مرن، واستخدام الأرصدة المكتسبة لشراء مجموعة من المزايا، بما في ذلك ترقية المقاعد، وخدمات الأولوية، ودخول صالات الانتظار، وغيرها من الميزات.
وتقدّم المنصة تقارير أداء آلية، وشرحاً مبسطاً لمتطلبات الترقية، وإدارة عقود سلسة، لتُلغي بذلك الأعباء الإدارية، مع تزويد الشركات برؤية واضحة لقيمة برامج سفرها.
وأضاف: يجب أن تكون إدارة رحلات السفر لغاية العمل بسيطة وغير معقّدة، وهذا ما توفره بوابتنا من خلال تجربة سهلة الاستخدام تعزّز من قيمة برامج سفر الشركات.
وتوفّر المنصة مستويات دعم مُختلفة تُناسب احتياجات الشركات على أن تتم إضافة خدمات تحليلية مُحسّنة بعد الإطلاق بفترة وجيزة، مع خطط لإضافة المزيد من الميزات لتوسيع وظائف المنصة في وقت لاحق.
كما يستفيد موظفو الشركات من دعم مُخصص من خلال المنصة، بدءاً من خدمة المساعدة عبر الإنترنت ووصولاً إلى خدمات إدارة الحسابات.
تُمثل المنصة أداة قيّمة تُساعد الشركات على إدارة برامج سفرها بفعالية أكبر، من خلال الجمع بين الكفاءة الرقمية والخدمة الشخصية.

 

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