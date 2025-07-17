«زايد الدولي» و«الخطوط الإثيوبية» يطلقان خطاً مباشراً إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مطار زايد الدولي الرحلة الافتتاحية القادمة من أديس أبابا، والتي تُشغّلها شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا وأكثرها حصولاً على الجوائز ويمثّل وصول هذه الرحلة تدشين خط جوي استراتيجي جديد، سيسهم في تعزيز الربط بين دولة الإمارات والعواصم الأفريقية التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة.وكانت الرحلة الجديدة قد وصلت في ساعات الصباح الأولى من يوم 16 يوليو، حيث تم استقبالها بمراسم احتفالية خاصة في مطار زايد الدولي، احتفاءً بالشراكة المتنامية بين مطارات أبوظبي ومجموعة الطيران الرائدة على مستوى القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخدمة اليومية الجديدة في تعزيز مكانة أبوظبي كبوابة عالمية، فضلاً عن أثرها الإيجابي المهم في توسّع حضورها بشكل ملحوظ في شرق أفريقيا، لا سيّما وأن هذه المنطقة تكتسب أهمية متزايدة من النواحي الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. وتُعد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مقراً للاتحاد الأفريقي، ومركزاً دبلوماسياً وتجارياً وجوياً محورياً، وأصبحت تُشكّل اليوم نقطة رئيسية تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا عبر أبوظبي.

وقالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للخطوط الجوية الإثيوبية خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة أبوظبي كبوابة إلى أفريقيا؛ فهذه القارة تملك إمكانات هائلة غير مستغلة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، ومن شأن هذه الشراكة أيضاً أن تعزز الترابط وسهولة الوصول والراحة للمسافرين، وتُعد الخطوط الجوية الإثيوبية الناقل الرائد في أفريقيا، وتلعب دوراً محورياً في بناء الشبكات الإقليمية والعالمية، وفي هذه المناسبة، يسرّنا أن نعبّر عن فخرنا بدعم نموها، والعمل معاً من أجل تعزيز علاقات التعاون بين منطقتينا.

وتسير الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات إلى أكثر من 80 دولة وأكثر من 145وجهة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 65 وجهة داخل أفريقيا، وفي العام الحالي 2025، حصلت الشركة على جائزة «أفضل شركة طيران في أفريقيا» من مؤسسة «سكايتراكس» خلال جوائز شركات الطيران العالمية، وذلك للعام الثامن على التوالي.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، صرّح مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية قائلاً: يسعدنا إطلاق عملياتنا إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، أحد أكثر بوابات الطيران تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، وسيتيح هذا الخط الجديد السفر بسلاسة للمسافرين بين إثيوبيا والإمارات، كما انه يمثّل تأكيداً على التزامنا الثابت إزاء توفير خدماتنا لمسافرينا في أهم الأسواق العالمية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: نفخر بالترحيب بشريكنا الاستراتيجي في مطار زايد الدولي، مما يُمثل إنجازًا هامًا آخر في مسيرة المشروع المشترك بين شركتينا، و يُعزز الوصول إلى أفريقيا عبر أديس أبابا جهودنا لتوفير رحلات ربط أكثر مرونة وكفاءة للمسافرين عبر أبوظبي، ونتطلع إلى إطلاق رحلاتنا الخاصة إلى أديس أبابا في أكتوبر المقبل، مما يُعزز الربط ويُتيح لمزيد من الزوار تجربة عاصمتنا الرائعة.