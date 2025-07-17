«أراضي دبي» تكرّم 10 شركات وساطة عقاريّة تجاوزت مستهدفات التوطين

دبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس التزام دبي بترسيخ مفاهيم التمكين المهني والمشاركة الفاعلة للمواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلةً بمؤسسة التنظيم العقاري، حفلاً خاصاً لتكريم شركات الوساطة العقارية الأكثر التزاماً بتوظيف المواطنين، ضمن إطار «برنامج دبي للوسيط العقاري».

وأقيم الحفل اليوم في مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور عمر حمد بوشهاب، المدير العام، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين وممثلي القطاع العقاري.وشهد الحفل تكريم 10 شركات وساطة عقاريّة، تقديراً لدورها الريادي ومساهمتها الفاعلة في تجاوز المستهدفات الرئيسيّة للبرنامج من حيث توظيف المواطنين، الأمر الذي يسهم في منحهم نقاط إضافية ترتقي بتصنيفهم لدى الدائرة، في خطوة تعبّر عن التزام فعلي بدعم مسيرة التوطين في القطاع العقاري وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجالاته المختلفة.

وشملت قائمة الشركات المكرّمة كلاً من: شركة «هاربور للوساطة العقارية»، «أون بلان للعقارات»، «درهم للوساطة العقارية»، «الرواد للعقارات»، «إيه كي إن للعقارات، «إي إكس بي للعقارات»، «فام للوساطة العقارية»، «ريل استيت كودز»، «بروبرتي شوب للاستثمار»، و«دي آند بي العقاريّة».

وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة: ما نشهده اليوم هو نموذج فعلي لشراكة واعية بين القطاعين العام والخاص، كانت ثمرتها تمكين أكثر من عشرين مواطناً ومواطنة في كل شركة نكرّمها ضمن برنامج «دبي للوسيط العقاري»، الذي تجاوز مستهدفاته خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل دور هذه الشركات، التي أثبتت أن الاستثمار في الكوادر الإماراتية هو خيار استراتيجي يعكس النضج المؤسسي والرؤية طويلة الأمد. ونؤكد التزامنا بتوسيع هذا البرنامج، وتعزيز أثره في بناء سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة.

ويشكّل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة البرنامج، الذي تقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف فتح آفاق مهنية جديدة أمام المواطنين، وتأهيلهم للعب أدوار قيادية ضمن قطاع الوساطة العقارية، من خلال منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والدعم المهني، وبالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص التي تمثل شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف البرنامج.

ويجسّد هذا التكريم مبدأ الشراكة المسؤولة مع شركات الوساطة العقاريّة، التي تؤمن بأن توطين الوظائف ضرورة استراتيجية لمستقبل السوق وآفاقه الواعدة، ما يعكس رؤية طموحة تنسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 من خلال التركيز على تنمية رأس المال البشري وضمان استدامة السوق، كما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى إحداث قفزات نوعية في مجالات العمل وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن.

وفي هذا الإطار، تواصل دائرة الأراضي والأملاك دعوة كافة الشركات العقارية في دبي للانضمام إلى البرنامج والمشاركة في هذا التوجه الوطني الطموح، الذي يهدف إلى بناء بيئة عمل أكثر شمولية واستدامة، وإتاحة فرص نوعية للمواطنين في قطاع يتّسم بالنمو والحيوية. ويُسهم الانضمام إلى البرنامج في تعزيز التوازن المؤسسي، ودعم مكانة الشركات في السوق، ويجسّد المشاركة الفعلية في تحقيق رؤية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.