50%  نمو صافي أرباح  البنك العربي المتحد خلال النصف الأول إلى 208 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح البنك العربي المتحد 208 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 139 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي كما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.10 درهم للسهم في النصف الأول، مقارنة بعائد السهم البالغ 0.07 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 374 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 300 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 13% وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 70% مقارنةً في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول 23.9 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، مسجلاً نمواً قدره 11% مقارنةً بشهر ديسمبر 2024. يأتي هذا النمو نتيجة زيادة القروض والسلف والتمويل الإسلامي، حيث ارتفع بنسبة قدرها 16% ونمو الاستثمارات بنسبة 10%.

وواصلت مؤشرات جودة الأصول تحسّنها المستمر مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 3%، لتصل إلى 2.2%، في حين ارتفعت تغطية المخصصات بنسبة 148%.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: يعكس الأداء المالي المتميز للبنك في النصف الأول من عام 2025 فعالية رؤيتنا الاستراتيجية وقوة إطار الحوكمة لدينا. وإذ نتطلع إلى المستقبل فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وسنواصل التقدم بانضباط ومرونة مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتميّز التشغيلي.

من جهته علَّق شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد قائلاً: تعكس نتائج النصف الأول أداءً تشغيلياً قوياً، مدعومة بنجاح استراتيجية التحول التي اعتمدناها كما يؤكّد النمو القوي في الربحية وإجمالي الأصول على كفاءة استراتيجيتنا والتزامنا الثابت بتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز الكفاءة وإدارة المخاطر بحكمة.

وأضاف: وبينما نمضي قدماً، سوف نُتابع تطوير قدراتنا الرقمية، وتطوير منتجات مبتكرة، وترسيخ بيئة رقابية قوية، مع الاستمرار في جعل العميل محور جميع أعمالنا.