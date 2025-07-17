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اقتصاد

اليابان تسجّل فائضاً تجارياً بقيمة 153 مليار ين الشهر الماضي

اليابان تسجّل فائضاً تجارياً بقيمة 153 مليار ين الشهر الماضي
17 يوليو 2025 19:48

طوكيو (وام)
أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، تسجيل فائض تجاري بقيمة 153.1 مليار ين «1.02 مليار دولار».
وكان محللون يتوقعون فائضاً بقيمة 353.9 مليار ين، مقابل عجز بقيمة 638.6 مليار ين خلال مايو وفقاً للبيانات المعدلة، و637.6 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.

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وتراجعت صادرات اليابان خلال يونيو بنسبة 0.5% في حين كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 0.5%، بعد انكماش بنسبة 1.7% خلال الشهر السابق.
وفي المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1.6% بعد تراجع بنسبة 7.7% خلال الشهر السابق.

 

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