غرفة عجمان تبحث مع وفد إندونيسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان، مع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية الاستثمارات، وفرص المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الغرفة، بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وخالد الشامسي، مدير إدارة المعلومات والدراسات الاقتصادية، وفاطمة يعقوب، رئيسة قسم جذب الاستثمارات، ومن جانب السفارة الإندونيسية ستيفيا إديرا بوتري، سكرتير أول للشؤون الاقتصادية، وإيكو نوجروهو، الملحق المالي، وويدي هاريونو، مدير المركز الإندونيسي لترويج التجارة «ITPC» في دبي.

وأكد السويدي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين تفتح آفاقاً جديدة لتنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة وتمهد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال إن غرفة عجمان حريصة على تنمية علاقاتها الخارجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة وحرصاً على دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، الهادفة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويسهم في تنمية التجارة الخارجية للإمارة.

وقدمت غرفة عجمان للوفد الزائر عرضاً حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، كما سلطت الضوء على مركز «ثرا» لريادة الأعمال ودوره في توفير خدمات مبتكرة وبيئة أعمال مستدامة تدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين، وعلى معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، ووجهت الدعوة للجامعات الإندونيسية للمشاركة في النسخة القادمة من المعرض بما يعزز من آفاق التعاون الأكاديمي ويوسع مجالات التبادل العلمي والثقافي بين الجانبين.

من جانبه، استعرض حسين باجيس، أبرز مقومات الاقتصاد الإندونيسي وما تتمتع به بلاده من فرص استثمارية واعدة في القطاعات المختلفة، ووجه الدعوة إلى غرفة عجمان وأعضائها من منشآت القطاع الخاص للمشاركة في «المعرض التجاري في إندونيسيا 2025» بنسخته الـ40 والمقرر انعقاده بتاريخ 15 إلى 19 أكتوبر المقبل.

وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف التعاون في مجال الأغذية والمشروبات لا سيما في ظل المقومات النوعية لدى البلدين، وكذلك تبادل المعلومات وتنظيم الملتقيات الثنائية بهدف توفير مظلة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، تدعم تبادل الخبرات والشراكات بما يعزّز من حجم التبادل التجاري ويدفع عجلة الاستثمار المشترك.