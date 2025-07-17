إطلاق الشبكة التجريبية لأول بنية «بلوك تشين» سيادية مدعومة بمعالجة الرسوميات من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «إيه دي آي»، اليوم، الإطلاق التجريبي العام لشبكة «إيه دي آي»، التي طُوّرت لتكون أسرع بنية تحتية لشبكات البلوك تشين على مستوى العالم، مدعومة بتقنيات معالجة الرسوميات، في إنجاز غير مسبوق في مجال التكنولوجيا اللامركزية، وصُمّم هذا المشروع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليوفر منصة برؤية عالمية طموحة.ويعكس هذا الإطلاق التجريبي أداءً بمعايير عالمية في آليات التحقق من صحة المعاملات، مع توقعات بأن تصبح الشبكة الأسرع من حيث الجاهزية للتطبيق الفعلي، ومن خلال هذه الخطوة، ترسي أبوظبي معياراً جديداً يجمع بين الابتكار التكنولوجي المتقدم والرؤية الاستراتيجية لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة تدعم الأسواق الناشئة.

ويشمل البروتوكول القائم على الذكاء الاصطناعي في «شبكة إيه دي آي» أتمتة البروتوكولات الأساسية، وتحسين الأداء، والتحقق من البيانات وتوافرها، بما يتيح قدرات جديدة كلياً للحكومات والمؤسسات والمطورين، ويسهم اعتماد تقنيات المعالجة الرسومية في تعزيز مستوى الذكاء داخل الشبكة، وتمكينها من التكيّف اللحظي، وبناء بنية تحتية أكثر استدامة وقابلة للتوسع.



حل فعال

وعلاوة على ذلك، تُقدّم الشبكة أيضاً حلاً فعّالاً لإحدى أبرز التحديات في تقنية الويب 3 (Web3)، والمتمثل في تحقيق التوازن بين الأمان والسرعة واللامركزية. وتوفر الشبكة قدرة معالجة تصل إلى 2000 معاملة في الثانية «مع قابلية للنمو مستقبلاً»، وتكلفة تقديرية للمعاملة لا تتجاوز 0.00001 دولار.

ولا تقتصر هذه التحسينات على الأرقام، بل تُمهّد أيضاً لنقلة نوعية في مستقبل البلوك تشين، حيث تتفاعل الشبكات وتتم تسوية المعاملات في الزمن الفعلي، بما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات متقدّمة تعمل مباشرة على أجهزة المستخدمين، مدعومةً بقدرات تَحقُّق محلية.

كما تتيح هذه القفزة التكنولوجية استخدامات وتطبيقات جديدة كان يتعذّر تنفيذها على البنى التقليدية للبلوك تشين، مثل التداول المالي الفوري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والنظم الاقتصادية التفاعلية داخل الألعاب والتي تدار بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الهوية الرقمية المصممة للحفاظ على الخصوصية.



تحول جوهري

وبهذه المناسبة، قالت أليسون روز، عضو في مجلس مؤسسة «إيه دي آي»، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة «نات ويست»: «تشكل شبكة (إيه دي آي) تحوّلاً جوهرياً في الطريقة التي تعتمد بها الدول والمؤسسات على التقنيات المتقدّمة لإحداث أثر إيجابي ملموس، كما أنها تمثل المرة الأولى التي نشهد فيها تقاطع الذكاء الاصطناعي ومعالجة الرسوميات لتطوير بنية تحتية لامركزية من الصفر، وكل ذلك انطلاقاً من أبوظبي. ونثق بأن هذه الخطوة تنطوي على إمكانات استثنائية لتعزيز الشمول الاقتصادي والسيادة الرقمية في الأسواق الناشئة».

وتهدف شبكة «إيه دي آي» إلى توفير ركيزة أساسية للخدمات الرقمية في قطاعات التمويل، والهوية، والرعاية الصحية، والاستدامة، وغيرها من المجالات الحيوية، على أن يبدأ ذلك بدمجها في مشروع العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي، والذي يُطوّر بالتعاون مع مؤسسات إماراتية رائدة، من بينها بنك أبوظبي الأول، و«القابضة» (ADQ)، والشركة العالمية القابضة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأصبحت الشبكة التجريبية الآن متاحة لعامة الجمهور، وتدعو المؤسسة جميع المطورين والمؤسسات والشركاء إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل البلوك تشين، عبر شبكة قائمة على الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتقنيات المعالجة الرسومية، وتنطلق بفخر وبرؤية طموحة من أبوظبي.