«سند» تستهدف إيرادات بقيمة 5.4 مليار درهم خلال 2025

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تستهدف مجموعة «سند»، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 5.4 مليار درهم في عام 2025، حسب منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، والذي كشف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن أن المجموعة تعتزم استثمار أكثر من 150 مليون درهم كجزء من دورها واستراتيجيتها لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

وقال جناحي، إن ذلك الاستثمار موجه نحو ثلاثة محاور رئيسية، أولها توسيع وتحديث البنية التحتية، بما يشمل التوسعات في المنشآت الحالية، وإنشاء مرافق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتلبية طلبات العملاء العالميين.

وأضاف أن المحور الثاني سيوجه للاستثمار في أحدث المعدات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمكن المجموعة من تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة، مثل تطوير وحدة اختبار المحركات لتمكين الاختبار الشامل لمحركات «ليب»، وإضافة قدرات نوعية لصيانة أجزاء أساسية لمحركات «ليب» و«جينكس»، منوهاً بأن المحور الثالث من الاستثمارات الجديدة سيخصص لتطوير الكفاءات البشرية مع التركيز على الكفاءات الوطنية، لضمان إعداد الكوادر الماهرة للتعامل مع التقنيات الجديدة، وتقديم خدمات عالمية المستوى.

وفيما يخص تحقيق 99% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2025 من الأسواق الدولية، أفاد جناحي بأن الأداء المالي القياسي الذي حققته مجموعة سند في النصف الأول من عام 2025، بإيرادات بلغت 3.2 مليار درهم، يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع، والتزامها بالتميز التشغيلي، كما يؤكد مكانتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن هذه الزيادة البالغة 39% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليست مجرد إحصائيات وأرقام، بل دليل على قدرة المجموعة على تلبية الطلب المتنامي في قطاع الطيران العالمي.

وذكر أن 99% من الإيرادات مصدرها من الأسواق الدولية، يؤكد ريادة «سند» كلاعب عالمي رئيسي، ويُرسّخ حضورها الدولي بقوة، ويسهم بفعالية في ضخ الإيرادات الدولية إلى الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة، ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية للقطاع، معلناً أن المجموعة ستركز على بناء شبكة عالمية قوية من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات الطيران ومصنعي المحركات، ولذا فإن هذه الإيرادات تأتي من مناطق جغرافية متنوعة تشمل آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها، حيث نعمل على تقديم خدماتنا المتخصصة.

وأوضح جناحي، أن طبيعة هذه الإيرادات الدولية، تتنوع لتغطي نشاط المجموعة الأساسي في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث إن الجزء الأكبر يأتي من الخدمات المتقدمة في هذا النشاط، خاصة مع توسع القدرة في محركات الجيل الجديد مثل «جي تي إف» و«ليب»، بالإضافة إلى إدارة الأصول وحلول التمويل، لافتاً إلى أن صفقات إدارة الأصول وبيع المكونات الاستراتيجية تُسهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة، مثل الصفقة التاريخية لبيع مكونات بقيمة 400 مليون درهم مع «إيركاب ماتريلز».



اتفاقيات

وعن توقيع «سند» اتفاقيات جديدة طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، أجاب جناحي بأنها خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة نمو «سند»، حيث أسهم في رفع إجمالي حجم العقود إلى مستوى تاريخي بلغ 38 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي ثقة الشركاء العالميين.

وقال إن المجموعة وقّعت اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركات طيران دولية مثل «ليون إير» و«جارودا إندونيسيا»، وعزّزت تعاونها طويل الأمد مع شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لتقديم خدمات الإصلاح الشامل لمحركات «ليب -1إيه» و«ليب-1بي».



الاتفاقيات طويلة الأجل

أكد منصور جناحي، أن إجمالي حجم العقود في «سند» وصل إلى مستوى تاريخي بلغ 38 مليار درهم، مع تحقيق زيادة في الاتفاقيات طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وشكّلت هذه النتائج انطلاقة قوية للعام، وأرست قاعدة متينة لأعمالنا المستقبلية.

وقال إنه فيما يتعلق بمستهدفات الطلبات الجديدة لبقية العام، فإننا لا نحدد رقماً ثابتاً لذلك، بل نركّز على تحقيق أهدافنا الشاملة، وفي مقدّمتها بلوغ الإيرادات السنوية المتوقعة بقيمة 5.4 مليار درهم نهاية عام 2025.