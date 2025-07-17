32.66 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية أمس

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عكست ارتفاعات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، ووصول عدد من الأسهم إلى أعلى مستويات سعرية منذ الإدراج، أمس، زيادة الثقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وقدرة قطاع البنوك على تحقيق زيادات مضطردة في الربحية، حيث واصلت أسهم قطاع البنوك الصعود إلى مستويات تاريخية جديدة، وليرتفع مؤشر سوق العاصمة فوق مستوى 10 آلاف و242 نقطة، فيما تجاوز مؤشر سوق دبي مستوى 6100 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008.

وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة أمس حاجز 32.66 مليار درهم، موزعة بواقع 12.68 مليار درهم لسوق أبوظبي، و19.97 مليار درهم لأسهم دبي.

وشهدت الأسواق المحلية تداولات بقيمة إجمالية 2.56 مليار درهم بعد تداول أكثر من 760 مليون سهم، خلال 53 ألفاً و971 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 66.16 نقطة وبنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10242.49 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار درهم، شملت ما يزيد على 433 مليون سهم عبر 37057 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 38 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة، وثبات أسهم 45 شركة.

وقادت أسهم البنوك مؤشرات الأداء للارتفاع، ومنها «البنك التجاري الدولي» بنسبة 10.11% ليغلق عند سعر 1.1 درهم، و«بنك الشارقة» بنسبة 8.1% ليغلق عند 1.2 درهم، و«بنك أم القيوين الوطني» بنسبة 6.38% ليغلق عند 2.5 درهم، وأيضاً «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 5.32% ليسجل 7.72 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 3.49% ليغلق عند 17.76 درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 12.68 مليار درهم؛ لتبلغ في نهاية التداولات مستوى 3.131 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.119 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أمس بمقدار 128.66 نقطة وبنسبة 2.15%؛ ليغلق عند مستوى 6103 نقاط بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 11 شركة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 967.35 مليون درهم، بعد التعامل على 327.27 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16914 صفقة.

وجاء تحسن أداء سوق دبي المالي بشكل رئيس من صعود أسهم البنوك الأكثر نشاطاً أمس، ومنها «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 3.97% ليسجل أعلى سعر عند 27.45 درهم، «بنك دبي التجاري» بنسبة 11% ليغلق عند سعر 9.99 درهم، و«بنك المشرق» بنسبة 5.28% ليغلق عند سعر 259 درهماً.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 19.97 مليار درهم أمس؛ لتصل إلى 1.057 تريليون درهم مقابل 1.037 تريليون درهم في اليوم السابق.