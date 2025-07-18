أعمال فنية إماراتية تتألق في معارض فنية عالمية بدعم من بنك إتش إس بي سي وبالشراكة مع معرض "فن أبوظبي"

في إطار شراكته العالمية مع معرض "فن أبوظبي"، عرض بنك HSBC أعمال فنانين إماراتيين وكذلك فنانين من الشرق الأوسط في صالة “سوذبيز ميزون” في هونغ كونغ للمرة الأولى من خلال معرضين فنيين مميزين: "وجهات نظر مختلفة" قدمه HSBC، و"آفاق الفنانين الناشئين" بتكليف من معرض "فن أبوظبي". وتُبرز هذه المبادرة دور HSBC العالمي كحلقة وصل يجمع من خلالها المجتمعات والثقافات والأعمال الإبداعية عبر دول وقارات العالم.

إذ يقام المعرضان في صالة سوذبيز ميزون في هونغ كونغ خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو، ويستعرضان أعمالًا معاصرة لـ 12 فنانًا بارزًا من الإمارات ومناطق أخرى حول العالم.

ويُعد معرض “وجهات نظر مختلفة” جزءًا من سلسلة الفن العالمية التي ينظمها HSBC ، ويضم مجموعة من الفنانين المعاصرين العالميين مثل محمد كاظم، ألفارو بارينغتون، فيفيان زانغ، محمد أحمد إبراهيم، علياء حتة، إيمانويل أوني، فيبي أونوين، شياو وانغ وجين هان لي. ويُتيح هذا المعرض منصة للاحتفاء بتعدد وجهات النظر من خلال استكشاف موضوعات الهوية والهجرة والذاكرة والحالة الإنسانية.

أما معرض "آفاق الفنانين الناشئين" لمعرض "فن أبوظبي" لعام 2024، فيُسلط الضوء على الجيل الجديد من المواهب الإبداعية في الإمارات والشرق الأوسط، ويضم أعمالًا لفنانين مثل فاطمة آل علي، دينا نظمي خورشيد، وسمرين ميهرا أغروال. ويتناول المعرض، الذي يجمع بين النحت والصوت والمنسوجات، موضوعات التحول والذاكرة والروابط العاطفية بين الناس والمكان.

وقال محمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: "في بنك HSBC نُدرك أن ربط الرؤى والفرص عبر الحدود ليست مجرد دور نؤديه، بل مسؤولية نعتز بها لقدرتنا على القيام به بأفضل شكل. ونحن نؤمن بأن الفن يُجسّد لغة إنسانية سامية قادرة على بناء جسور عميقة بين الثقافات والشعوب، وخلق حوار يتجاوز الكلمات والحدود. ومن خلال دعمنا للمواهب الإماراتية والإقليمية، وتوفير منصات عالمية تتيح لهم التألق والإبداع، فإننا لا نكتفي بتقديم أعمال فنية متميزة، بل نُسهم في ترسيخ حضور ثقافي أصيل، وتعزيز التبادل الحضاري والاقتصادي على حد سواء بين مختلف المجتمعات والبلدان. وتُمثل شراكتنا مع معرض "فن أبوظبي" امتدادًا لالتزامنا بدعم الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي مزدهر للاقتصاد الإبداعي".

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض "فن أبوظبي":"يُقدّم برنامج "آفاق الفنانين الناشئين" الدعم للفنانين الإماراتيين من خلال الإرشاد الفني والتمويل لإنتاج أعمال جديدة وطموحة، مما يساهم في توسيع نطاق حضورهم عبر المعارض الدولية.

وإننا لنشعر بالفخر بأن نشهد النمو العالمي لهذا البرنامج، الذي أصبح ممكنًا بفضل شراكتنا مع بنك HSBC. إذ يُجسّد المعرض المرتقب في هونغ كونغ رسالتنا المتمثلة في خلق فرص مؤثرة للفنانين الإماراتيين للتفاعل مع جماهير جديدة والحصول على التقدير في أبرز مراكز الفن حول العالم.

كما قالت فاطمة آل علي، فنانة إماراتية مشاركة في المعرض: "من المهم للغاية أن يتم نقل تجاربنا الفنية والثقافية إلى الساحة العالمية. فالفن هو لغة عالمية تتجاوز الحواجز، وهذه المبادرة تفتح المجال لحوار ثقافي يعزز الفهم والتقدير المتبادل بين الثقافات. وأنا ممتنة لـ HSBC ومعرض "فن أبوظبي" على دعمهما المتواصل".

ومن الجدير بالذكر أن بنك HSBC يمتلك تشيكلة أعمال فنيى يعود تاريخا إلى عام 1923 حيث بدأ بجمع الأعمال الفنية لتضم اليوم مجموعة مميزة تزيد عن 4000 عمل فني وتعبّر عن مواهب أصيلة ووجهات نظر مختلفة، وتحكي قصصًا شاملة، وتسلط الضوء على فنانين يدفعون بحدود ممارساتهم الفنية نحو آفاق جديدة وملهمة.



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