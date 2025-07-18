«بلاتينيوم» و«بيم جلوبال» توقعان اتفاقية شراكة في تقنيات الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهود التطوير والاستثمار في قطاع تقنيات الطاقة النظيفة وحلولها المستدامة، شهد مقر «مجموعة بلاتينيوم» في أبوظبي أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية على مستوى المنطقة مع شركة «بيم جلوبال» الأميركية المتخصصة في توفير حلول الطاقة النظيفة والخضراء، والتي بموجبها سيتم افتتاح الفرع الإقليمي «بيم الشرق الأوسط» في العاصمة الإماراتية.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور علي ناصر سلطان اليبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي والشريك في «مجموعة بلاتينيوم»، والدكتور هنائي عطاطره، مدير المجموعة، وديسموند ويلتي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيم جلوبال».

وقال علي اليبهوني الظاهري: تأتي الاتفاقية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو دعم وتوسيع استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً وعالمياً.

وبموجب هذه الشراكة، تباشر شركة «بيم جلوبال» في افتتاح فرعها الإقليمي «بيم الشرق الأوسط» في إمارة أبوظبي بالتعاون مع «مجموعة بلاتينيوم»، وذلك في مدينة مصدر، المدينة المستدامة الرائدة في أبوظبي، والتي تُعد من أوائل المدن الذكية والصديقة للبيئة في العالم، حيث تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة بهدف إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون.وأضاف: نحن فخورون في «مجموعة بلاتينيوم» بتأسيس شركة «بيم الشرق الأوسط» بالتعاون مع «بيم جلوبال»، ونسعد بانضمام هذه الشركة الجديدة إلى عائلتنا المتنامية من الشركات الموثوقة على مستوى الصناعة ومجال الطاقة النظيفة.

من جهته قال وديسموند ويلتي: إن إنشاء شركة «بيم الشرق الأوسط» سيضمن نقل أحدث التقنيات المستدامة، التي تم تطويرها في كاليفورنيا، وتطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل الشراكة مع «مجموعة بلاتينيوم» و«بيم جلوبال»، الشركة الرائدة في ابتكار التكنولوجيا المستدامة والمدرجة في سوق «ناسداك».

وأضاف: تُعد المنتجات الحاصلة على براءات اختراع من «بيم جلوبال»، التي تم تصنيعها وبيعها في حوالي 20 دولة حتى الآن، في طليعة الحلول التي توفّر بنية تحتية تعمل بالطاقة المتجددة، قابلة للنشر السريع والتوسع بشكل كبير، لخدمة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، وأمن الطاقة، والمدن الذكية، والآن سيتم تصنيعها من خلال «بيم الشرق الأوسط» في دولة الإمارات لتعود بالإفادة على المنطقة والقارة الأفريقية.

يذكر أن هذه المبادرة تحظى بدعم من بنك المارية المحلي، الذراع المالي لـ«مجموعة بلاتينيوم»، ما يعزّز من استدامة واستمرارية هذا التعاون النوعي في قطاع الطاقة النظيفة.