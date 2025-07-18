أبوظبي (الاتحاد)

حدد تقرير لشركة «فوركس دوت كوم»، عدداً من العوامل الإستراتيجية، التي تدعم استقرار اقتصاد الإمارات وسط التوترات العالمية، وأهمها التنوع الاقتصادي، واستقرار أسعار النفط، والسياسات المالية الاستباقية، مؤكداً أن الإمارات تحافظ على موقعها القوي لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار عملتها.

وذكر التقرير الصادر بعنوان «الإمارات تحافظ على ثباتها وسط أزمة الرسوم العالمية بفضل قوتها المالية واستقرار النفط» أنه فيما تطغى التوترات التجارية والتقلبات في القوى على المشهد العالمي، يُظهر استقرار الإمارات فائدة التخطيط على المدى البعيد، والمرونة المرتبطة بالتنوّع، وفي الوقت الذي تسعى الاقتصادات الأخرى إلى فهم الصورة بالكامل، تصبّ الإمارات جهودها في التنفيذ.

وقال التقرير إنه في حين تستعد الأسواق العالمية لموجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية وتغيرات في استراتيجيات الإنتاج ضمن منظّمة أوبك بلس، يتضح أن دولة الإمارات راسخة في مكانتها بفضل الإعفاءات الاستراتيجية من الرسوم على النفط، بالإضافة إلى مرونتها المالية وتنوع اقتصادها.

وأضاف التقرير أنه مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى نهج تجاري متشدّد، فمن المقرر تطبيق سلسلة من الرسوم الجمركية الواسعة النطاق بدءاً من 1 أغسطس، تشمل رسوماً تصل إلى 50% على النحاس وزيادة كبيرة في الرسوم على الواردات من البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية و14 دولة أخرى.

وأوضح أن تلك التطورات تجعل المحللون يخشون من أن تؤدي هذه التوتّرات التجارية المتصاعدة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالميّة، وتفاقم الضغوطات التضخمية في الاقتصادات، التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، مشدداً على أنه رغم التقلبات، تبقى الإمارات حالة استثنائية.

التنوع والسياسات المالية الاستباقية تحصّن اقتصاد الإمارات من الأزمات

وأكدت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في «فوركس دوت كوم» أن التطورات الأخيرة في منظّمة أوبك بلس تصبّ في مصلحة الإمارات، حيث أعلن عدد من أعضاء المنظّمة، بما في ذلك الإمارات، عن ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، في إطار التراجع التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، منبهه أن وصول خام برنت إلى مستويات فاقت ال 68 دولاراً، ومحافظة خام غرب تكساس على مستوى يفوق الـ 67 دولاراً، يشير إلى مكاسب مالية واعدة محتملة للإمارات، حيث إن تعافي الطلب العالمي على النفط، وارتفاع الإنتاج يساهم في دعم الإيرادات المالية، وتعزيز زخم النمو.

وذكرت هلال، إنه فيما تركز العناوين الإخبارية على تصاعد الرسوم، فإن استثناء النفط الخام من الرسوم الأميركية يؤمن الحماية لأحد أهم مصادر الدخل لدولة الإمارات، موضحة أن هذا الإعفاء يسهم في حماية قطاع الطاقة الحيوي من الصدمات الخارجية الكبيرة، ما يسمح للإمارات بالحفاظ على استقرار تدفق الصادرات، في فترة يغلب فيها التوتّر، وعدم اليقين على الصعيد العالمي.

وأضافت هلال، أنه على الصعيد النقدي، فتحركات العملات تزيد تعقيد المشهد الاقتصادي، لاسيما الدولار الأميركي الذي يتداول حالياً فوق خط الاتجاه الممتد على 17 عاماً، منذ التقلبات التاريخية التي شهدناها عام 2008، وإذا اخترق هذا المستوى بشكل هبوطي، فقد يشكل ذلك ضغطاً يزيد من التضخم المرتبط بالاستيراد. وأشارت إلى أنه في حال حافظ مؤشر الدولار "DXY" على مستواه فوق الـ 96، فقد يشهد الدرهم مقابل الدولار تعافياً في النصف الثاني من عام 2025، وبالأخص مقارنةً باليورو والجنيه الإسترليني.