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العربية أبوظبي تُسيّر أولى رحلاتها إلى سيالكوت الباكستانية

العربية أبوظبي تُسيّر أولى رحلاتها إلى سيالكوت الباكستانية
18 يوليو 2025 18:14

أبوظبي (الاتحاد)
 أطلقت «العربية أبوظبي» خدمتها الجديدة إلى مدينة سيالكوت في باكستان انطلاقاً من مطار زايد الدولي، وتُسيّر الشركة ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً، مما يعزّز حضورها المتنامي في باكستان إلى جانب خدماتها الحالية إلى ملتان وفيصل آباد.

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وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يعكس إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سيالكوت التزامنا المستمر بتوسيع شبكة وجهات «العربية أبوظبي» وتعزيز السفر الجوي انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضورنا في باكستان فضلاً عن توفير تجربة سفر أكثر راحة وخدمات موثوقة لعملائنا.
ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين المدينتين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة العربية للطيران، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.
وتُشغّل «العربية أبوظبي» أسطولاً مكوّناً من 12 طائرة من طراز إيرباص «A320»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وأكثرها مبيعاً في العالم، وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية، كما تم تجهيز الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

 

 

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