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طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة
18 يوليو 2025 18:16

دبي (الاتحاد)
 أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلة يومية ثالثة إلى دبلن اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل، بما يعزز عملياتها في أيرلندا.
وستوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لعملائها المزيد من خيارات السفر إلى دبي وخارجها، بالإضافة إلى زيادة سعة الشحن من وإلى دبلن. 
وتغادر الرحلة «ئي كيه 165» من دبي الساعة 02:10، لتصل إلى دبلن الساعة 06:25. أما رحلة العودة «ئي كيه 166»، فستغادر دبلن الساعة 08:25 لتصل إلى دبي الساعة 20:00.
 وستوفّر الرحلة الإضافية خيار مغادرة في الصباح الباكر للمسافرين من أيرلندا، مما يكمل خياري المغادرة الحاليين في فترة بعد الظهر والمساء ضمن الخدمة اليومية التي تقدمها طيران الإمارات إلى إيرلندا. 
وستُشغّل طيران الإمارات الرحلة اليومية الثالثة بطائرتها البوينج «777-300ER» بتقسيم الثلاث درجات، وتضم 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية، كما ستوفّر هذه الخدمة الإضافية خيارات اتصال معززة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك سيدني، ملبورن، سنغافورة، كوالالمبور، وبانكوك.
وأطلقت طيران الإمارات الشهر الماضي طائرتها «البوينج 777» المحدثة رسمياً على رحلاتها من دبي إلى دبلن، لتقدم للمسافرين من أيرلندا تجربة معززة على طائرتها ذات الأربع درجات والتي تشمل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة جوائز وتجربة درجة الأعمال الجديدة، كما أعلنت الناقلة أنها ستشغل طائرتها المحدثة الثانية من طراز «البوينج 777» إلى دبلن اعتباراً من 16 أكتوبرالمقبل.

 

 

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