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اقتصاد

«غرفة دبي» تعرف القطاع الخاص بسياسة الطاقة الصديقة للصناعة

«غرفة دبي» تعرف القطاع الخاص بسياسة الطاقة الصديقة للصناعة
18 يوليو 2025 18:21

دبي (الاتحاد)
نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورشة عمل افتراضية حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة «D33» بحضور 46 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
وتهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة «D33» لدعم وتسريع طموحات الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية «D33»، حيث تسهم في تمكين المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتقليل تكلفة الطاقة، مما يحقق زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.
واستعرضت ورشة العمل المتطلبات الفنية، ومعايير الأهلية للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة «D33» والتي تهدف لدعم القطاع الصناعي في خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، والمساهمة في تسريع عملية إزالة الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني في دبي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعريف القطاع الخاص على ميزات وآليات الاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة «D33» ودورها في تمكين الشركات من قيادة مسيرة الاستدامة في القطاعات المستهدفة. 
ويسهم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على تحفيز الشركات لتبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة غنية من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية لمساعدة الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.

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