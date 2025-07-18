طيران الإمارات تفتتح منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى

دبي (الاتحاد)

افتتحت طيران الإمارات، أمس، رسمياً، منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، لتقدم تجربة وصول فاخرة ومخصصة لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لسكاي واردز، وخضعت منطقة إنهاء إجراءات السفر لتحديثات دقيقة، حيث ضمت منطقة جلوس خاصة فاخرة، توفر تجربة سفر حصرية.

وباعتبارها أكبر مشغل في العالم لرحلات الدرجة الأولى الدولية، حيث توفّر طيران الإمارات 26800 مقعد أسبوعياً، وتملك أكبر عدد من مقاعد الدرجة الأولى في الرحلات الدولية في قطاع الطيران، تواصل الناقلة استثماراتها في تعزيز تجربة السفر لعملائها في كل مرحلة، سواء على الأرض أو في الأجواء، بما يجسد التزامها بتطوير خدماتها والارتقاء بها لتوفير أفضل راحة لعملائها.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: نستثمر بشكل كبير في تطوير خدماتنا الأرضية، وتُعدّ منطقة إنهاء إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية، إحدى المناطق التي ستوفر بيئة فريدة وخاصة للعملاء، انطلاقاً من إدراكنا بأن عملاءنا يُقدّرون الخصوصية والراحة، وهذا سيُضفي مستوى جديداً من الضيافة وتجربة إنجاز إجراءات السفر، لنواصل تعزيز تجربة السفر.

وأضاف: الآن، يُمكن لعملائنا الاستمتاع بخدمة نقل سلسة مع خدمة السيارة مع سائق، وإنجاز إجراءات السفر بسرعة في منطقة إنهاء إجراءات السفر الحصرية، واستكشاف صالة مطار عالمية المستوى قبل الصعود إلى الطائرة، ثم الاسترخاء ضمن تجربة فريدة حائزة العديد من الجوائز على متن الطائرة.

وقد أُعيد تصميم منطقة إجراءات السفر لعملاء الدرجة الأولى بعناية فائقة لتلبية تطلعات العملاء المميزين، مع الأخذ في الاعتبار أدق التفاصيل لضمان تجربة السفر بـ «تميز دائم»، ومن لحظة الوصول إلى منطقة المغادرة المخصصة لطيران الإمارات في المبنى 3، يُستقبل الضيوف بمدخل ذهبي فاخر، يميّز بوابة الدخول إلى المساحة الخاصة.