77.79 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية إيجابياً بقوة مع نتائج أعمال الشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الحالي لتضيف الأسهم الإماراتية 77.79 مليار درهم إلى قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، وجاءت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع، موزعة بواقع 36.93 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي، و40.86 مليار درهم مكاسب أسهم دبي.

وانعكست ثقة المستثمرين في نمو ربحية الشركات على مؤشرات الأداء التي واصلت التحليق إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع، حيث نجح مؤشر دبي في تجاوز مستوى 6100 نقطة قبل أن يغلق عند 6093.7 نقطة في نهاية الأسبوع، فيما صعد مؤشر أبوظبي إلى مستوى جديد بلغ 10261 نقطة.

وعززت تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية أداء الأسواق، لا سيما في أبوظبي، لتبلغ محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين «شراءً» بقيمة 575.48 مليون درهم، مقابل 309.44 مليون درهم صافي شراء المؤسسات المالية. وتزامن ذلك مع قفزة في سيولة التداولات خلال الأسبوع إلى 12.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 4.45 مليار سهم خلال 228 ألفاً و253 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 336.13 مليون درهم، بعد استحواذهم على 29.5% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 18.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.455 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.119 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 7.99 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 145.85 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 61.6% من قيمة التداولات، و67.3% من كمية التداولات، وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.673 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.871 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 198.27 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 3.97 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.647 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.643 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيعاً» بقيمة 3.97 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.094 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.089 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 1.88% ليربح 62.49 نقطة، ويغلق عند مستوى 10261.69 نقطة، مقارنة مع 10072.52 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10283.98 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10034.48 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 51 شركة مقابل تراجع أسعار 40 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 152 ألفاً و609 صفقات خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.353 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.741 مليار درهم، وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 36.93 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.136 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.099 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.095 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 47.31% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.555 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 35.13% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 539.34 مليون درهم، كمحصلة «شراء»، وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.33 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.87 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 539.34 مليون درهم.



2.8 مليار درهم مشتريات المستثمرين المؤسساتيين

بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.753 مليار درهم، تشكل ما نسبته 62.18% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.444 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 55.19% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 309.43 مليون درهم، كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 309.43 مليون درهم كمحصلة «شراء» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.675 مليار درهم، وباعوا بقيمة 1.984 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بنحو 238.77 نقطة، وبنسبة 4% عند مستوى 6093.76 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 5854.99 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6114.44 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5828.45 نقطة.

وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 40.86 مليار درهم، لتبلغ 1.055 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.014 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 4.428 مليار درهم بعد تداول 2.105 مليار سهم خلال 75 ألفاً و644 صفقة.