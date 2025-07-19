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اقتصاد

الصين: 3.1 تريليون دولار حجم التجارة مع دول «الحزام والطريق» في 2024

الصين: 3.1 تريليون دولار حجم التجارة مع دول «الحزام والطريق» في 2024
19 يوليو 2025 17:12

بكين (وام)
 كشفت الصين عن أن تجارتها مع الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، قفزت إلى 3.1 تريليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 2.7 تريليون دولار في عام 2021، مشكلة بذلك 50.7% من إجمالي تجارتها الخارجية.وقال لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة الصيني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن الاستثمارات ثنائية الاتجاه التراكمية، تجاوزت 240 مليار دولار منذ عام 2021 وحتى النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 160 مليار دولار استثمارات صينية في دول المبادرة، و80 مليار دولار تدفقت إلى الصين، فيما بلغ حجم العائدات التراكمية للعقود الهندسية الخارجية للصين قرابة 600 مليار دولار.
وأشار لي إلى أن هذه المشاريع عززت البنية التحتية وحسنت حياة الناس، مؤكداً توقيع مذكرات تعاون استثماري مع أكثر من 50 دولة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والأخضر، وتوسع التعاون في التجارة الإلكترونية ليشمل 36 دولة.

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