الصين تطلق مشروع بناء سد ضخم عند مصب نهر في التبت

بكين (د ب أ)



أطلق لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، أمس، مشروع بناء سد ضخم عند مصب نهر يارلونج تسانجبو في التبت، باستثمارات إجمالية مخطط لها تبلغ 1.2تريليون يوان «167 مليار دولار»، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأضافت شينخوا أنه تم الكشف رسمياً عن شركة جديدة يطلق عليها «تشاينا ياجيانج جروب» وستكون مسؤولة عن بناء مشروع الطاقة الكهرومائية، الذي يتكون من خمسة سدود متتالية ويقع في مدينة نينجتشي في جنوب شرق منطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي. وأضافت شينخوا أنه سيتم نقل الطاقة المولدة بشكل رئيسي إلى خارج التبت، فضلاً عن استخدامها أيضاً لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، دون تقديم تفاصيل عن سعة المشروع.

ومن شأن الاستثمار الإجمالي أن يجعل السد واحداً من أكثر مشروعات البنية التحتية تكلفة على الإطلاق ومن المرجح أن يكون بمثابة دفعة قوية لجهود بكين لإنعاش النمو الاقتصادي.