«ويتيكس» يحفز الاستثمار بالذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو في قطاع الطاقة

دبي (الاتحاد)

انسجاماً مع مسيرته المتنامية المواكبة لأحدث التقنيات المستقبلية، يوسع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» مجالاته لتشمل القطاعات التي تسهم في صناعة المستقبل المستدام وتعزيز جودة حياة الناس على كافة الأصعدة.

وعلى ضوء الانتشار السريع والنمو الضخم للذكاء الاصطناعي، بات «ويتيكس» منصة عالمية لشركات الطاقة الراغبة في زيادة استثمارها في هذه التقنية التي تشهد تقدماً هائلاً مطرداً، بهدف دعم اعتمادها على الطاقة المتجددة، ووجهة مثالية للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وشركات القطاع التكنولوجي الباحثة عن سبل لتلبية طلبها سريع التنامي على الطاقة والحد من انبعاثاتها والتحول إلى الطاقة المستدامة.

ويشكل معرض «ويتيكس» الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وجهة مثالية للاطلاع على الفرص التالية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وضمان الاستباقية في الاستفادة من فرص الازدهار الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة والنفط والمياه والرقمنة وغيرها.

واستضاف «ويتيكس» خلال دورته العام الماضي عدداً من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، يسهم المعرض في تسليط الضوء على الشركات الهادفة إلى مواجهة التغيرات العالمية والمساهمة في تسريع انتقال الطاقة، استناداً إلى ثورة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: يرسخ المعرض الشراكات الرامية إلى دفع وتيرة التحول الرقمي لتصميم نماذج عمل متطورة لبناء اقتصاد معرفي مستدام وضمان مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة، واستقطبت دورة العام الماضي من المعرض أكثر من 2800 شركة من 65 دولة.

وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم و50.6 ألف زائر من مختلف أرجاء العالم.