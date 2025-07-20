"مبادلة" تبدا تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة، شركة الاستثماري السيادي في أبوظبي، بدء العمل رسمياً في مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه ومن المتوقع أن يحدث المشروع نقلة نوعية في تجارب الحياة العصرية التي توفرها الجزيرة، بما يعزز من مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والترفيه في أبوظبي.

وشارك في حفل التدشين كل من وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة"، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى "مبادلة"، حيث وضعا حجر الأساس إيذاناً بانطلاق أعمال المشروع.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق والتجارب عالمية المستوى، صُممت بعناية لتقديم أسلوب حياة عصري متكامل وتفاعلي، يلبّي تطلعات المقيمين والزوار على حد سواء.

وفي قلب المشروع يشاهد الزوار جسماً كروياً مضيئاً بارتفاع 30 متراً، وسط بركة من المياه المتدفقة، وحوله أكثر من ألف نافورة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ترسل شلالات من المياه إلى ارتفاع يتجاوز 75 متراً، في عرض مدهش يتناغم مع مقطوعات موسيقية من تأليف الموسيقار الشهير رامين جوادي. هذه المشاهد الاستعراضية الفريدة من إبداع شركة WET، الرائدة عالمياً في مجال التصاميم المائية.

ويشمل المشروع ممشى بحري يتيح للزوار تجربة فريدة تُمكّنهم من الاقتراب من حافة المياه، ونظام تبريد خارجي مظلل، يهدف إلى تعزيز راحة الزوار على مدار العام، لا سيما خلال فترة الصيف، و مساحات جديدة للمأكولات والمشروبات، ومساحات عامة مهيّأة لاستضافة الفعاليات، تساهم في إثراء التجربة المجتمعية والترفيهية

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بخيت الكثيري: يعدُّ مشروع تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه استثماراً استراتيجياً في مستقبل الجزيرة. تتضمن هذه المبادرة عناصر جذب جديدة ستساهم في الارتقاء بمستوى الحياة وتقديم تجربة متنوعة لزوار الماريه، إلى جانب تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة رائدة للترفيه والحياة العصرية.

وعند اكتمال المشروع، ستُصبح واجهة جزيرة الماريه البحرية وجهة نابضة بالحياة، تُشكل خلفية مثالية للمشهد العام، ومقصداً جذاباً للزوار من مختلف أنحاء العالم. كما سيدعم المشروع استراتيجية أبوظبي الرامية لتطوير النشاط السياحي، ويوفر فرصاً متميزة للترفيه والفعاليات الثقافية والأنشطة التجارية.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام "مبادلة" بالمساهمة في تحقيق رؤية الإمارة طويلة الأمد، نحو بناء مشهد حضري مستدام، قادر على المنافسة عالمياً وجاهز لمواكبة احتياجات المستقبل.