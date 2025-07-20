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اقتصاد

3 مليارات درهم الإنفاق الإعلاني بالإمارات خلال النصف الأول من العام

3 مليارات درهم الإنفاق الإعلاني بالإمارات خلال النصف الأول من العام
21 يوليو 2025 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

سجّل الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات نحو 3.14 مليار درهم خلال النصف الأول 2025، وفقاً لأحدث تقارير منصة البيانات العالمية «ستاتستا»، التي توقعت أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة بنهاية العام إلى نحو 6.28 مليار درهم.
ورغم التحولات الرقمية المتسارعة، فلا يزال الإعلان في الإعلام الإماراتي المطبوع يحتفظ بمكانة محورية من حيث المصداقية والتأثير، خاصة في القطاعات التي تستهدف جمهوراً واسعاً من القراء المهتمين بالمحتوى المتعمق والموثوق، فالصحف والمجلات الإماراتية، بفضل تاريخها المهني الطويل، توفّر بيئة إعلامية يثق بها القرّاء، مما يجعل الإعلانات المنشورة فيها تحظى بدرجة أعلى من القبول والاهتمام، مقارنة بالمنصات الرقمية سريعة الاستهلاك.
وتكتسب الإعلانات المطبوعة في الإمارات، أهمية إضافية لدى الفئات المؤثرة من رجال الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين، خصوصاً عند الترويج للفعاليات الكبرى، والمشاريع العقارية، والعروض المؤسسية.
وحسب البيانات التي رصدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، استحوذت الإعلانات الرقمية على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق، حيث يُقدَّر أن تبلغ قيمة الإنفاق عليها خلال العام نحو 4.47 مليار درهم، ونحو 2.24 مليار درهم خلال النصف الأول.
وبذلك تمثل الإعلانات الرقمية نحو 71% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، مما يعكس الاتجاه القوي نحو الحلول الإعلانية الرقمية والموجَّهة، في ظل تنامي دور البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين فعالية الحملات.

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