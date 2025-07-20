431 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)



في إنجاز جديد يؤكد مواصلة دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، سجّل القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً قياسياً، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد التصرفات العقارية في الإمارة 125.54 ألف تصرف، مقارنةً بـ 99.95 ألف تصرف في الفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 26%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى نحو 431 مليار درهم، مقارنة بـ 345 مليار درهم العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 25% في مؤشر على الزخم القوي الذي يشهده السوق.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي.

وحقّق سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94.72 ألف مستثمر بزيادة 26%، نفّذوا 118.13 ألف استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل نمواً بنسبة 39% من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.

ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق «عقارات دبي» إلى 59.08 ألف مستثمر، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22% من حيث عدد المستثمرين و40% من حيث القيمة، وشكل المقيمون داخل الدولة 45% من هؤلاء المستثمرين الجدد، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.

وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34.79 ألف استثمار تمتلكها 30.49 ألف مستثمر، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي، وتعزيز التنوّع الاقتصادي.