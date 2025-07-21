الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصعد وسط ترقب لمحادثات تجارية أميركية

الذهب يصعد وسط ترقب لمحادثات تجارية أميركية
21 يوليو 2025 13:29

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية والمزيد من الأحداث المؤثرة على السوق مثل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3369.02 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3376.40 دولار للأوقية.
يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في المفاوضات التجارية عن كثب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، إذ لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1437.53 دولار وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1256.98 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب ينخفض مع صعود الدولار
الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«تحالف كفاءة المياه» و«طاقة لحلول المياه» يختتمان زيارة تقنية إلى الدنمارك
اقتصاد
«تحالف كفاءة المياه» و«طاقة لحلول المياه» يختتمان زيارة تقنية إلى الدنمارك
اليوم 16:08
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
اقتصاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
اليوم 16:06
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
اقتصاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
اليوم 16:03
35 % نسبة توطين الوظائف في «تعاونية الاتحاد»
اقتصاد
35 % نسبة توطين الوظائف في «تعاونية الاتحاد»
اليوم 16:00
نيوزيلندا تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 12 شهراً
اقتصاد
نيوزيلندا تسجل أعلى معدل للتضخم منذ 12 شهراً
اليوم 15:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©