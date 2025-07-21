الذهب يصعد وسط ترقب لمحادثات تجارية أميركية

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم تراجع الدولار، إذ يترقب المتعاملون المزيد من التطورات بشأن المحادثات التجارية الأميركية والمزيد من الأحداث المؤثرة على السوق مثل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3369.02 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3376.40 دولار للأوقية.

يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في المفاوضات التجارية عن كثب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، إذ لا يزال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1437.53 دولار وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1256.98 دولار.