الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة

"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة
21 يوليو 2025 12:54

 أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن إطلاق رحلة يومية ثالثة إلى موريشيوس، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التزامها بدعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة.وستُشغَّل الناقلة هذه الرحلة الإضافية على متن طائرتها "بوينج 777" على الرحلة "ئي كيه 709/710".وتُسيّر طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً إلى موريشيوس على متن طائرتها العملاقة "إيرباص A380"، عبر الرحلتين "ئي كيه 701/702" و"ئي كيه 703/704"، وستوفّر الرحلة اليومية الثالثة، ضمن اتفاقية تبادل الرموز مع "طيران موريشيوس"، مواعيد سفر مرنة لتلبية احتياجات المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين الراغبين في زيارة هذا الموقع السياحي في المحيط الهندي.وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الرحلات اليومية للناقلة أسهمت بشكل كبير في نمو قطاع السياحة في البلاد، وإن من شأن الرحلة الإضافية أن تزيد السعة المقعدية على الخط بأكثر من 30%، وتوفّر خيارات سفر إضافية للمسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال، مع ربط سلس بالوجهات الأخرى.ومنذ بدء خدمات طيران الإمارات إلى موريشيوس في عام 2002، نقلت الشركة أكثر من 8.8 مليون راكب، وأكثر من 126 ألف طن من الشحنات على رحلاتها من وإلى الجزيرة.وأسهمت عمليات الركاب والشحن في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، من ضمنها 119 مليون دولار كعائدات مباشرة من الرحلات، و264 مليون دولار من عائدات السياحة، بالإضافة إلى 530 مليون دولار من الإنفاق السياحي في اقتصاد موريشيوس، إلى جانب خلق نحو 3600 وظيفة.

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها رسمياً إلى دمشق
"الإمارات لخدمات الشحن السريع" تمد نطاق خدماتها إلى أستراليا
المصدر: وام
طيران الإمارات
موريشيوس
آخر الأخبار
منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»
الرياضة
منتخب الجودو في منغوليا لخوض تحديات «أولان باتور جراند سلام»
اليوم 13:00
"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة
اقتصاد
"طيران الإمارات" تعزز خدماتها إلى موريشيوس برحلة يومية ثالثة
اليوم 12:54
إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر
الرياضة
إنفانتينو: أشعر بحزن شديد بسبب الإساءة العنصرية لكارتر
اليوم 12:41
رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يحضر مؤتمرا صحفيا في طوكيو
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالبقاء في منصبه بعد الهزيمة في الانتخابات
اليوم 12:35
«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً
الرياضة
«طائرة الإمارات» تقفز إلى المركز 54 عالمياً
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©