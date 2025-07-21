«تحالف كفاءة المياه» و«طاقة لحلول المياه» يختتمان زيارة تقنية إلى الدنمارك

دبي (الاتحاد)

في ظلّ تسارع جهود منطقة الشرق الأوسط لمعالجة تحديات ندرة المياه المتزايدة، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة، اختتم تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط «WEMA» بنجاح زيارة تقنية رفيعة المستوى إلى الدنمارك، بالتعاون مع «طاقة لحلول المياه» وبدعم من المجلس التجاري الدنماركي.

شهدت الزيارة، مشاركة وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من «طاقة لحلول المياه» ونخبة من قادة قطاع المياه الدنماركي، بهدف تبادل الحلول العملية القابلة للتطبيق في مجالات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ونماذج الاقتصاد الدائري، والبنية التحتية الموفرة للطاقة.

تأتي هذه الزيارة في توقيت مفصلي، حيث تكثّف دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات استراتيجية في مشروعات المياه المستدامة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية مثل «استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، و«مبادرة الحياد المناخي 2050»، و«رؤية السعودية 2030».

وتُعد الدنمارك من الدول الرائدة عالمياً في الممارسات المستدامة والابتكار في قطاع المياه، حيث تمتلك خبرات عملية واسعة في مجالات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتعزيز مرونة أنظمة مياه الأمطار، وتحسين كفاءة المرافق العامة، وهي مجالات تزداد أهميتها بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ومع تزايد الضغوط على مرافق المياه لتحقيق المزيد باستخدام موارد أقل، يُجسّد هذا التبادل المعرفي العابر للحدود التزاماً بترسيخ مفاهيم الابتكار، والكفاءة، والمرونة في تصميم شبكات المياه الإقليمية.

وقالت أستريد إس سي نيلسن، من المجلس التجاري الدنماركي بدبي: الزيارة شكلت تبادلاً استراتيجياً للأفكار والتقنيات والطموحات المشتركة، وإن التزام طاقة لحلول المياه بالابتكار، إلى جانب خبرة الدنمارك الممتدة لعقود في قطاع المياه، يرسيان أسس تعاون مثمر ومستدام.

وقام الوفد بزيارات ميدانية لعدد من شركات مرافق المياه الدنماركية، وشركات التكنولوجيا المتخصصة، والمؤسسات البحثية، وشارك في جلسات حوارية نظّمها أعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، وشملت المناقشات مجموعة من المحاور الأساسية، منها تقنيات متقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه ذات الرواسب العالقة، وتقنيات الضخ والمعالجة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى بنية تحتية ذكية للمياه قائمة على البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية، ومقاربات مبتكرة لاسترداد الموارد وتطبيق نماذج الاقتصاد الدائري.

وتضمّن البرنامج أيضاً جلسة مخصصة لدى شركة بيوفوس، أكبر مرفق لمعالجة مياه الصرف الصحي في الدنمارك، وكذلك لدى شركة مياه آرهوس، ثاني أكبر مرفق مياه في البلاد، حيث جرى خلالها استعراض دراسات حالة تطبيقية للعمليات المستدامة والخدمات المائية التي تركز على العملاء.

وأظهرت الزيارة الإمكانات الواعدة للتعاون الفني المستقبلي وتطوير المشاريع بين «طاقة لحلول المياه» وأعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط، وقد تم تحديد عدد من المجالات الأساسية لمواصلة التعاون، كان أبرزها، إجراء دراسات جدوى لتطبيق التقنيات الدنماركية في سوق المنطقة، والعمل المشترك على استكشاف مشاريع محتملة لعرض الأثر وقابلية التوسع.

وخلال الزيارة، سلّطت طاقة لحلول المياه الضوء على مجموعة من النقاط التشغيلية الرئيسية، مثل: الابتكار لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز إدارة المياه ذات الرواسب، وتلبية احتياجات الضخ على نطاق واسع، وقد شكّلت هذه التحديات فرصاً واضحة للتعاون المستهدف والابتكار المشترك مع أعضاء تحالف كفاءة المياه في الشرق الأوسط.

قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «طاقة لحلول المياه»: في طاقة لحلول المياه، اختبرنا بشكل مباشر كيف يقود الابتكار مسيرة الاستدامة الشاملة، متجاوزاً حدود تأمين أنظمة المياه والطاقة فحسب، ليصبح المحرّك الأساسي للاقتصاد الدائري المرن، فمن خلال رؤيتنا المرتكزة على الابتكار، نضمن جمع كلّ قطرة مياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، مجسدين بذلك التزامنا ببناء مستقبل مائي آمن ومزدهر للأجيال القادمة.