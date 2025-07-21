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«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تعرف بمزايا «إكسباند نورث ستار 2025»

«غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» تعرف بمزايا «إكسباند نورث ستار 2025»
21 يوليو 2025 16:10

دبي (الاتحاد)
اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، جولات تعريفية عالمية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر من العام الحالي.

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وخلال جولات تعريفية شملت 16 مدينة في كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام، اجتمعت الغرفة بممثلي أكثر من 2000 شركة رقمية ناشئة، بالإضافة إلى أكثر من 215 من شركاء منظومة الأعمال بما يشمل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال الرقمية والجهات الحكومية المعنية بالقطاع الرقمي، وتم خلال تلك الفعاليات بحث فرص التعاون والشراكات مع كافة الجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد الرقمي لاستقطاب الشركات الرقمية إلى دبي، والتعريف بأهمية المشاركة في فعاليات «إكسباند نورث ستار» 2025.
ويجمع معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة القطاعات الرقمية لاستكشاف فرص النمو المميزة التي توفرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وتضمنت الجولات التعريفية عروضاً تقديمية حول مزايا دبي التنافسية والدعم الذي توفره الغرفة للشركات الرقمية الناشئة الراغبة بالتوسع في سوق الإمارة بالإضافة إلى مسابقات لعرض الأفكار المبتكرة، حصل الفائز في كل منها على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار2025»، إلى جانب مسابقات للمشاركة في المرحلة النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، أكبر مسابقة للشركات الناشئة في المنطقة والتي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويساهم «إكسباند نورث ستار 2025» في تعزيز جاذبية دبي لرواد الأعمال والشركات المتخصّصة في القطاعات الرقمية من مختلف أنحاء العالم، حيث يوفر منصة للابتكار والتعاون، ومدّ جسور التواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم، حيث يجمع الحدث الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في الإمارة، وتعمل على تعزيز تحولها إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.

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