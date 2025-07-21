«اقتصادية عجمان» تطلق مبادرة «صيفنا سعادة 2025»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مبادرة «صيفنا سعادة 2025»، التي تجمع بين المهارة، والمعرفة، والتمكين الرقمي.

وتُقدّم الدائرة من خلال المبادرة، ستة برامج نوعية متخصّصة، تستهدف الأعمار بين 13 و21 عاماً وتتنوع بين الدبلومات التخصّصية، والمبادرات المجتمعية، والورش التفاعلية، بالإضافة إلى برنامج «المستهلك الصغير.. واع وذكي»، لزرع مفاهيم الوعي الاستهلاكي لفئة اليافعين، وورشة «بصمة بلا صوت» المخصّصة لأصحاب الهمم من فئة الصم والبُكم، بالإضافة إلى مبادرة «حميد في عيون الأجيال» التي تُعزّز قِيَم الهوية والانتماء الوطني وتنظم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكد سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أهمية الاستثمار في الإنسان، خاصة في مرحلة الشباب وحرص الدائرة من خلال هذا النوع من البرامج، على إعداد جيل يتمتع بالمعرفة والمهارة والمسؤولية الوطنية، ليقود المستقبل بثقة واقتدار.ويعتمد تصميم المبادرات على منهجية الدمج بين التدريب النظري، والتجربة العملية، والزيارات الميدانية، بمشاركة مدربين معتمدين من كوادر الدائرة، ما يخلق بيئة تعليمية متكاملة تنمّي المهارات الرقمية والقيادية في آنٍ واحد.