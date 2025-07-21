«عجمان للمشاريع الجديدة» يطلق حزمة «الدفع عند الاستخدام»

عجمان (الاتحاد)

أعلن مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة«ANCFZ»، إطلاق حزمة جديدة مرنة تحت عنوان «الدفع عند الاستخدام»، وهي مصممة خصيصاً لتقليل التكاليف الأولية، وتوفير حرية أكبر لرواد الأعمال في تأسيس وتوسيع أعمالهم، وفق وتيرتهم الخاصة.ومن ضمن سياسة المركز منح أصحاب الأعمال والشركات تحكماً كاملاً بخطوات تأسيس العمل، بدءاً من دفع رسوم الرخصة التجارية فقط، مع إمكانية إضافة الخدمات الأخرى لاحقاً بحسب الحاجة، دون تكبّد أي رسوم تعديل إضافية.

وفي ظل بيئة أعمال تتطلب مرونة وسهولة وتكلفة مناسبة أكثر من أي وقت مضى توفر حزمة «الدفع عند الاستخدام» مساراً عملياً لبدء الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين الآن تأسيس شركاتهم بتكلفة مبدئية منخفضة، وسداد قيمة الخدمات الإضافية - مثل معالجة التأشيرات، المستندات القانونية أو تطوير المكاتب عند الحاجة إليها.

وقال ريشيراج سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة: يُعيد مركز عجمان للمشاريع الجديدة تعريف تجربة تأسيس الأعمال ومن خلال حزمة «الدفع عند الاستخدام»، نتيح للمؤسسين تفادي الأعباء المالية الكبيرة في البداية، ومنحهم حرية التوسع بذكاء، ووفق احتياجاتهم الواقعية.

وأضاف: هذه المبادرة تترجم رؤيتنا في تمكين رواد الأعمال، ومنحهم الاستقلالية التي يحتاجونها لتطوير مشاريعهم بنجاح.

وتتضمن مزايا حزمة «الدفع عند الاستخدام» تكلفة تأسيس أولية منخفضة من خلال دفع مقابل الخدمات التي المسخدمة وفي الوقت الذي يناسبك إمكانية التوسع مع اتاحة أضافة خدمات، أوالقيام بتوسيع العمليات تدريجياً دون أي قيود أو رسوم تعديل.

ويتفرد المركز بتقديم خدمات إصدار تراخيص الأعمال خلال ساعتين، وإنجاز معاملات التأشيرات في 24 ساعة، إلى جانب منصة رقمية متكاملة يتولى عبرها فريق المركز جميع إجراءات التأسيس نيابةً عن العميل.

وتأتي حزمة «الدفع عند الاستخدام» لتعكس التزام المركز المستمر بإزالة الحواجز، وتعزيز سهولة الوصول، ودعم نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع رؤية عجمان 2030.